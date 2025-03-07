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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اثينا الحلقة 7 .. رفض عودة ريهام حجاج لقطاع غزة وظهور سامح سند

ريهام حجاج
ريهام حجاج
أحمد البهى

ذيعت الحلقة السابعة من مسلسل " اثينا "، والذي تخوض من خلاله الفنانة ريهام حجاج الماراثون الرمضاني الحالي .

وحملت الحلقة العديد من الأحداث ،  حيث اتضح ان والد مي “ محمود قابيل ” كان يقوم بتعنيف ابنته مي ، كما ان اتضح ان يوسف “ مجدي ” هو من يوقف وراء كوكا حتي تنقل له معلومات عن رجل الاعمال . 

اما نادين “ ريهام حجاج ” فقد علمت ان القناة الاخبارية رفضت عودتها الي قطاع عزه ، حتي تتلقي العلاج النفسي .  

كما ظهر في الحلقة المخرج وصناع المحتوي سامح سند ، حيث ناقش قضية الجامعة وانتحار طلابها . 
 

مسلسل أثينا هو التجربة الرمضانية الأولى لبطلته الفنانة ريهام حجاج فى دراما الـ 15 حلقة، بعدما اعتادت تقديم أعمال خلال شهر رمضان مكونة من 30 حلقة مثل جميلة ويوتيرن ولما كنا صغيرين.

قصة مسلسل أثينا :

تقوم  الفنانة ريهام حجاج  في مسلسل "أثينا" بدور صحفية تخترق عالما غريبا وتناقش العديد من القضايا المهمة.

في بداية أحداث المسلسل تتقاعد ريهام حجاج من مهنة المراسلة الحربية بسبب إصابة تلحق بها، فتوجه نشاطها للأزمات المحلية، ومن هنا تدخل عالم يتسم بالغموض والخطورة وهو “الدار ويب”.

يركز المسلسل على تأثير الحروب النفسية على الشباب والميل للتخلص من الحياة بسبب الضغوط وضرورة مواجهة الأفكار السلبية.

فريق عمل مسلسل أثينا: 
يشارك في بطولة مسلسل أثينا عدد من الفنانين أبرزهم بجانب ريهام حجاج وهم سوسن بدر، وأحمد مجدي، ومحمود قابيل، وسلوى محمد علي، ونبيل عيسى.

المسلسل من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل، والذان تتعاون معهما ريهام حجاج لأول مرة، بعد أن اعتادت خلال السنوات الماضية التعاون مع كل من المخرج سامح عبد العزيز وأيمن سلامة.

القنوات العارضة لمسلسل  أثينا : 
 

مسلسل أثينا من المقرر عرضه على عدد من القنوات المصرية والعربية، ففي مصر من المقرر أن يعرض العمل عبر قناة الحياة، وقناة النهار، وقناة المحور، والقناة الأولى المصرية التابعة للتليفزيون المصري.

أما عربيا، فيعرض العمل عبر قناة روتانا دراما وقناة zee ألوان، وعلى المنصات فيعرض عبر منصة watch it.

ريهام حجاج الفنانة ريهام حجاج أثينا

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