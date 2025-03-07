الحلقة 7 من مسلسل “عقبال عندكو”: ايمي سمير غانم حامل وحكم مبارة

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل “عقبال عندكو” العديد من الأحداث المشوقة، حيث نجحت دعاء (إيمي سمير غانم) في تحقيق حلمها لتصبح أول حكم نسائي لمباريات كرة القدم للرجال، بالرغم من العقبات التي واجهتها، خاصة مع اعتراض زوجها عبدالباسط (حسن الرداد) على عملها الجديد.





بدأت الحلقة بموافقة لجنة التحكيم على قبول دعاء كحكم كرة قدم، رغم حملها، وهو ما اعتُبر سابقة في عالم الرياضة. ولكن سرعان ما ظهرت العقبات، حيث رفض زوجها عبدالباسط الفكرة تمامًا، محاولًا إقناعها بالعدول عنها.

وفي أثناء استعدادها لأول مباراة، واجهت دعاء تحديًا جديدًا عندما دخلت الملعب برفقة أطفالها، مما تسبب في تأخير انطلاق المباراة، وبعد انطلاق اللقاء، حدث موقف طريف عندما احتسبت ضربة جزاء، لكنها فوجئت بعدم وجود الصفارة معها، مما دفع المعلق الرياضي إلى السخرية منها قائلًا:

“طب صوتي أو زغرتي.. اعملي أي حاجة.. طلعي أي صوت!”

تتواصل دعاء مع ابنتها لتكتشف أنها خبأت الصفارة، مما زاد من ارتباكها. ورغم تعثرها في الشوط الأول وإحساسها بالفشل، قررت تحدي نفسها وإثبات جدارتها، لتعود بقوة في الشوط الثاني وتنجح في إدارة المباراة بكفاءة، مما يدفع لجنة التحكيم إلى ترشيحها لإدارة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.





في الوقت الذي كانت دعاء تحقق نجاحها المهني، كان زوجها عبدالباسط يعاني من الفشل في كتابة السيناريو المطلوب منه، حيث نصحه المخرج بالبحث عن عمل آخر. وبينما كانت دعاء تستضيفها البرامج الرياضية لتتحدث عن إنجازها الجديد، قام عبدالباسط بمداخلة هاتفية صادمة على الهواء مباشرة، مهددًا إياها بترك العمل أو الطلاق، مما زاد من التوتر في علاقتهما.





مواعيد عرض مسلسل “عقبال عندكو”





على قناة CBC:

• العرض الأول: 8:30 مساءً

• الإعادة الأولى: 11:00 صباحًا

• الإعادة الثانية: 1:30 صباحًا

على قناة ON:

• العرض الأول: 12:15 صباحًا

• الإعادة: 8:00 صباحًا

على قناة ON دراما:

• العرض الأول: 6:00 مساءً

• الإعادة: 4:30 صباحًا







