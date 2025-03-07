طقس الغد .. أمطار تضرب السواحل واستقرار في باقي المحافظات

تشهد حالة الطقس غدا، السبت، فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد على فترات متقطعة، وسط استقرار في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

حالة طقس غدا السبت

حالة طقس غدا السبت

وحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس غدا، يكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما خلال ساعات الليل، يكون بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

طقس غدا

طقس السبت 8 مارس 2025

ويظل التحذير خلال هذه الفترة من نشاط الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحيانا.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية 20 درجة للعظمى والصغرى 11 درجة

شمال الصعيد 24 للعظمى والصغرى 10 درجات

جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 14 درجة

واعتبارا من الأحد، تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي على أغلب انحاء البلاد، بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى أربع درجات مئوية.