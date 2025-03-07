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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب الاتحاد: تصريحات ومواقف الرئيس السيسي تؤكد أن مصر صمام أمان المنطقة

رضا صقر
رضا صقر
عبد الرحمن سرحان

أشاد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للأكاديمية العسكرية، مؤكدًا أن مصر دائمًا ما تلعب دورًا محوريًا في تهدئة الأوضاع بالمنطقة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه قطاع غزة منذ 18 شهرًا.

وقف إطلاق النار

وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن موقف مصر واضح وثابت منذ اليوم الأول للأزمة، حيث تعمل بكل قوة على الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن المحتجزين وكذلك البدء في إعادة إعمار غزة.

وشدد على أن السلام هو الخيار الأفضل، ومصر تبذل جهودًا ضخمة حاليًا لتثبيت اتفاق التهدئة وضمان الاستقرار في المنطقة.

 جهود غير مسبوقة

وشدد المستشار رضا صقر، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل جهودًا غير مسبوقة في دعم إعادة إعمار قطاع غزة، وذلك انطلاقًا من الدور التاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية.

وأكد رئيس حزب الاتحاد أن الرئيس السيسي يقود تحركات دبلوماسية كبيرة تعكس قوة مصر الإقليمية وحرصها على حماية الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعزز من دور القاهرة كوسيط موثوق في حل النزاعات وداعم رئيسي لاستقرار المنطقة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي قطاع غزة غزة حزب الاتحاد رضا صقر المستشار رضا صقر

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