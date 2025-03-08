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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لا عذاب قبل الحساب.. داعية إسلامي يرد بالدليل

الازهر
الازهر
عبد الخالق صلاح

رد الدكتور محمد علي الداعية الإسلامي، على من يصرح من علماء الأزهر بأنه لا يوجد عذاب قبر ولا عذاب قبل الحساب، موضحًا أن هذا الشخص ليس من الأزهر، ولا يعلم شئ عن تعاليم الدين.

وأضاف الداعية الإسلامي، خلال تصريحات تلفزيونية أن الدليل من كتاب الله" النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آَلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ".

ولفت إلى أن من ينكر عذاب القبر ضال ومضل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد عذاب القبر، مطالبًا بمن يصرح بشئ ديني يكون عالم بالأزهر.

الدكتور محمد علي الداعية الإسلامي علماء الأزهر

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