لا عذاب قبل الحساب.. داعية إسلامي يرد بالدليل

رد الدكتور محمد علي الداعية الإسلامي، على من يصرح من علماء الأزهر بأنه لا يوجد عذاب قبر ولا عذاب قبل الحساب، موضحًا أن هذا الشخص ليس من الأزهر، ولا يعلم شئ عن تعاليم الدين.

وأضاف الداعية الإسلامي، خلال تصريحات تلفزيونية أن الدليل من كتاب الله" النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آَلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ".

ولفت إلى أن من ينكر عذاب القبر ضال ومضل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد عذاب القبر، مطالبًا بمن يصرح بشئ ديني يكون عالم بالأزهر.