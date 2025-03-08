بشرى للأهلي قبل مواجهة الزمالك فى القمة 130

كشف الإعلامي جمال الغندور، موقف جراديشار من مباراة الأهلي المقبلة ضد الزمالك ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز التى تحمل رقم 130 بين الفريقين على مدار تاريخهما فى بطولة الدوري .

وقال جمال الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن نايتس جراديشار مهاجم الأهلي تعرض لإصابة في مباراة الفريق امام طلائع الجيش بالمباراة الماضية.

وأضاف، أن اللاعب خضع لفحوصات طبية وحسب تقرير الطبيب اللاعب شعر باجهاد عام في عضلات قدمه.

واختتم، أن طبيب الفريق للجهاز الفني اعلن جاهزية جراديشار للتدريبات الجماعية بعد الراحة التي حصل عليها الفريق وسيخضع لفحوصات طبية أخيرة قبل مران الغد للاطمئنان عليه بصورة أكبر.

ويلتقي الأهلى مع الزمالك في التاسعة والنصف من مساء يوم 11 مارس الجارى فى الجولة الأولى من المرحلة الثانية لبطولة الدورى الممتاز .

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك

وتنقل قناة اون تايم سبورت مباراة الاهلي والزمالك على الهواء مباشرة مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

إعلان مباريات المرحلة الثانية للدوري

وأعلنت رابطة الأندية المصرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مواعيد مباريات المرحلة النهائية من الدوري المصري موسم 2024-25، والتي ستشهد إقامة قمة مُبكرة بين الزمالك والأهلي في الجولة الأولى.

وانتهت مباريات المرحلة الأولى بعد انقضاء 17 جولة من المنافسات وشهدت تصدر بيراميدز الترتيب برصيد 42 نقطة يليه الأهلى بـ39 نقطة ثم يأتى الزمالك ثالثاً برصيد 32 نقطة.