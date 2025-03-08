اليوم .. بيراميدز يخشى مفاجآت كأس مصر أمام المقاولون العرب

يلتقى فى التاسعة والنصف مساء اليوم السبت فريق بيراميدز مع المقاولون العرب باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر

وكان بيراميدز قد نجح في الوصول إلى هذا الدور بعد فوز مريح على المنصورة بنتيجة 3-0 في دور الـ32، ليؤكد سعيه الجاد للمنافسة على اللقب.

على الجانب الآخر، واجه المقاولون العرب مباراة صعبة أمام بتروجيت، انتهت بالتعادل السلبي في الوقت الأصلي والإضافي، قبل أن يحسمها بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 ليضمن مكانه في دور الـ16.

ويسعى بيراميدز إلى تحقيق انتصار مهم في مشواره نحو اللقب، خاصة أنه من الفرق المرشحة بقوة للمنافسة هذا الموسم. بينما يطمح المقاولون العرب إلى تحقيق مفاجأة وإقصاء أحد أقوى الفرق في البطولة.

وشهدت قائمة بيراميدز وجود كل من :

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمود دونجا - أحمد توفيق - صامويل أومسا

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي