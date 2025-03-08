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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

بعد 39 سنة.. حسين فهمي يكشف سر انفصاله عن ميرفت أمين وعدم العمل معاها

حسين فهمي وزوجاته السابقين
حسين فهمي وزوجاته السابقين
إسلام خالد

تصدر الفنان حسين فهمي محركات البحث جوجل وأيضا السوشيال ميديا وذلك بعد ظهورها في برنامج "العرافة" مع بسمة وهبة، وقد لاقت تصريحاته تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

https://www.youtube.com/shorts/1BdeD5BSkAk

حل الفنان حسين فهمي،ضيفا  مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، عبر قناتي النهار والمحور، وتحدث عن زوجاته والشهرة وأعماله الفنية.

رد الفنان حسين فهمي، على طليقته الفنانة لقاء سويدان التي قالت في تصريحات تلفزيونية إنها لا تعرف سبب طلاقهما وأنا فوجئت من هذا القرار المفاجئ الذي اتخذه حسين فهمي.

 ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو التالي .

https://www.youtube.com/shorts/1BdeD5BSkAk

حسين فهمي حسين فهمي مرفت امين حسين فهمي ومرفت امين حسين فهمي وزوجته السابقين

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