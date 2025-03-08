بعد 39 سنة.. حسين فهمي يكشف سر انفصاله عن ميرفت أمين وعدم العمل معاها

تصدر الفنان حسين فهمي محركات البحث جوجل وأيضا السوشيال ميديا وذلك بعد ظهورها في برنامج "العرافة" مع بسمة وهبة، وقد لاقت تصريحاته تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

https://www.youtube.com/shorts/1BdeD5BSkAk

حل الفنان حسين فهمي،ضيفا مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، عبر قناتي النهار والمحور، وتحدث عن زوجاته والشهرة وأعماله الفنية.

رد الفنان حسين فهمي، على طليقته الفنانة لقاء سويدان التي قالت في تصريحات تلفزيونية إنها لا تعرف سبب طلاقهما وأنا فوجئت من هذا القرار المفاجئ الذي اتخذه حسين فهمي.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو التالي .

https://www.youtube.com/shorts/1BdeD5BSkAk