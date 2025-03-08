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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أخبار العالم | وزير الخارجية يحذر من أي اعتداءات إسرائيلية على الأقصى .. تصاعد العنف في سوريا وسقوط مئات القتلى ..

نشرة اخبار العالم
نشرة اخبار العالم
القسم الخارجي

نشر موقع "صدى البلد" خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عددا من الاخبار المهمة في الشأن العالمي نستعرض أهمها:

 واشنطن تبحث سبل تخفيف العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي

أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الحكومة الأمريكية تبحث سبل تخفيف العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي في إطار خطة لتقديم تخفيف سريع للعقوبات.

 مأساة جين هاكمان.. رحل بجانب زوجته المتوفاة دون أن يدرك وفاتها

في منزل هادئ بمدينة سانتا في، عُثر على الممثل الأسطوري جين هاكمان وزوجته بيتسي أراكاوا متوفيين في حادثة مأساوية، حيث يُعتقد أن هاكمان لم يكن على علم بوفاة زوجته قبل رحيله.

 وزير الخارجية يحذر من أي اعتداءات إسرائيلية على المسجد الأقصى

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، محذراً من مغبة أي اعتداءات إسرائيلية على المسجد الأقصى أو انتهاك حرمته.

 تصاعد العنف في سوريا.. اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن السورية ومؤيدي الأسد.. مئات القتلى والجرحى في أسوأ اضطرابات

في أسوأ موجة من الاضطرابات منذ تولي الحكومة الانتقالية السورية السلطة، قُتل أو جُرح مئات الأشخاص هذا الأسبوع في اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن السورية ومؤيدي الرئيس السابق بشار الأسد.

 ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا للحد من أهلية قرض الخدمة العامة

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أمرًا تنفيذيًا يسعى إلى استبعاد الأفراد العاملين في منظمات يُعتقد أن أنشطتها تنطوي على "غرض غير قانوني جوهري" من برنامج إعفاء قرض الخدمة العامة.

ترامب يلغي تمويلاً بقيمة 400 مليون دولار لجامعة كولومبيا بسبب مضايقات الطلاب اليهود

أعلنت وزارة التعليم الأمريكية، يوم الجمعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت إلغاء منح وعقود تمويلية بقيمة 400 مليون دولار لجامعة كولومبيا بسبب "عدم اتخاذها إجراءات في مواجهة المضايقات المستمرة للطلاب اليهود".

ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لتشكيل لجنة للإشراف على استعدادات كأس العالم 2026

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أمرًا تنفيذيًا يقضي بإنشاء لجنة خاصة للإشراف على الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2026، والذي ستنظمه الولايات المتحدة بالشراكة مع كندا والمكسيك.

واشنطن ترامب وزير الخارجية الرئيس الأمريكي المسجد الأقصى قطاع الطاقة الروسي العنف في سوريا مأساة جين هاكمان

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