الصحف العربية.. خطط إسرائيلية لزيادة الضغط على حماس قد تؤدي لاستئناف الحرب.. وتأكيد عربي على دعم استقرار سوريا

تناولت الصحف العربية اليوم السبت مجموعة متنوعة من القضايا والأحداث في ظل التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة العربية.

على الصعيد السياسي، تطرقت الصحف إلى الأوضاع في غزة، إضافة إلى تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان ومنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة.

وفي هذا التقرير نسلط الضوء على أبرز الموضوعات التي تناولتها الصحف العربية.

تحت عنوان "خطط إسرائيلية لزيادة الضغط على حماس قد تؤدي لاستئناف الحرب" تناولت صجيفة "الشرق الأويط" السعودية، تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» يتحدث عن وضع الاحتلال الإسرائيلي خططاً لزيادة الضغط على «حماس» قد تؤدي لاستئناف الحرب.

ووفقا للصحيفة فأن إسرائيل قد تغزو غزة بقوة عسكرية أكبر بهدف السيطرة على الأرض واحتلال مناطق معينة، مشيراة إلى أن وسطاء قالوا إن إسرائيل عرضت تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر إذا استمرت الحركة في إطلاق سراح المحتجزين.

وقال الوسطاء إن «حماس» تصر على فتح محادثات حول إنهاء الحرب وترفض مناقشة نزع السلاح.

وأوضح التقرير أن المراحل الأولية للتصعيد ضد «حماس» قد تستغرق نحو شهرين ستبدأ إسرائيل في إعادة تعبئة قواتها لغزو كبير لغزة.

تأكيد عربي على دعم استقرار سوريا... ورفض لاستهداف قواتها

كما تناولت الصحيفة الأوضاع في وسوريا وكتبت تحت عنوان "تأكيد عربي على دعم استقرار سوريا... ورفض لاستهداف قواتها"، وأوضحت الصحيفة أن الدول العربية، أكدت دعمها لجهود الحكومة السورية لحفظ الأمن والاستقرار في سوريا، وأن هناك حالة رفض لأي تحركات من شأنها أن تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب السوري.

وبحسب الصحيفة فقد اجتاز الحكم السوري الجديد، برئاسة أحمد الشرع، اختباراً خطيراً لسلطته مع نجاحه في احتواء «هبة» مفاجئة لما وصفتها وزارة الدفاع السورية بـ «فلول» نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بقيادة «مجلس عسكري» حاول السيطرة على مناطق الساحل السوري.

ووفقا للصحيفة لا تزال الأجواء متوترة في مناطق الساحل بعد ليلة عصيبة عاشها السوريون عموماً مع تفجر التوتر الأمني.



إسرائيل تشن أوسع هجوم جوي على جنوب لبنان منذ وقف النار

كما تطرقت الصحيفة للأوضاع في لبنان وكتبت تحت عنوان "إسرائيل تشن أوسع هجوم جوي على جنوب لبنان منذ وقف النار"، وأوضحت أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن عشرات الغارات المتتالية على أماكن عدة في جنوب البلاد.

وأشارت إلى أن الطيران الإسرائيلي استهدف تلة زغربن في جبل الريحان بمنطقة جزين، وشن غارات بين بلدتي ياطر وزيقين، وتابعت: «كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي واد في بلدة البابلية، وشن غارة عنيفة على تبنا، كما أغار على منطقة مريصع الواقعة بين بلدتي أنصار والزرارية، وسط تحليق كثيف ومنحفض فوق أجواء منطقة الزهراني».

الكويت... أول حكومة في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي

صحيفة السياسة الكويتية كتبت تحت عنوان "الكويت... أول حكومة في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي" وقالت إن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتي وقع أول من أمس اتفاقية شراكة ستراتيجية مع "مايكروسوفت" بهدف تسريع التحول الرقمي وتعزيز مكانة الكويت كمركز إقليمي في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات الكويتي عمر العمر أن الاتفاقية تهدف الى إنشاء مركز بيانات بتقنيات الذكاء الاصطناعي مع شركة مايكروسوفت، بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

وكشف عن تدريب 4500 موظف حكومي في مجال الأمن السيبراني و30 ألف شخص للارتقاء بالمؤسسات الكويتية العامة، موضحاً أن الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ودعم خطط التنويع الاقتصادي وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.

من جانبه، أكد رئيس "مايكروسوفت" في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا سامر أبو لطيف أن: "مايكروسوفت" ستعمل مع الحكومة الكويتية على تنفيذ مبادرة (Cybersphere) لتعزيز الأمن السيبراني في القطاع الحكومي من خلال بناء منصة أمنية تستخدم حلول "مايكروسوفت" لحماية البنية التحتية الرقمية الوطنية من التهديدات الإلكترونية.

وأضاف أبولطيف: إن حكومة الكويت ستكون الأولى في العالم التي يعمل موظفوها وفق الذكاء الاصطناعي، الذي يكمل العنصر البشري.