حملات مكثفة لرفع القمامة وانارة الشوارع بمدن مطروح

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على استمرار تكثيف جهود صيانة أعمدة الانارة وأعمال النظافة حفاظا على البيئة والشكل الحضارى بمدن المحافظة

اكد اللواء محمد ابو العنين هجرس رئيس مركز ومدينة الضبعة انه يتم أعمال تمهيد شارع الرحمه بالجهود الذاتيه باستخدام طبقه سن وكذلك جارى تجميل الحديقة العامة حيث تم عمل مخارج الاناره لتغذيه كشافات الحديقه بالتيار الكهربي، بالاضافة الى صيانه بعض كشافات الانارة العامة واصلاحها مع الحفاظ على نسبة الترشيد للكهرباء.

تكثيف اعمال النظافة

و أشار اللواء علاء يوسف رئيس مدينة العلمين أنه يتم تكثيف اعمال النظافة بشوارع المدينة والقري التابعة وتم رفع حوالي ٣٠ طن قمامة و ومخلفات شجر من منطقة وسط المدينة والشارع الرئيسي و الشوارع الفرعية ومحيط مجمع المدارس ومحيط منطقة مزلقان السكة الحديد وكذا تم رفع ما يقرب من ٣٥ طن مخلفات ومخلفات شجر من قرية سيدي عبد الرحمن الشارع الرئيسي للقرية الام وشارع الجيم ومنطقة مجمع الخدمات تحيا مصر وعمارات تحيا مصر وشارع الفرن في إطارجهود تحسين البيئة ورفع مستوي النظافة.

كما شن مركز ومدينة الحمام برئاسة اللواء محمد صحصاح رئيس المدينة حملة مكبرة لازالة الاشغالات الكائنه بشارع الإسكندرية و المرور علي المحال العامه لمراجعة تراخيصها سواء تجارية أو حرفية، وفي حال عدم إصدار رخصة يتم إعطاء مهلة لصاحب المحال ليقوم بإجراءات الترخيص بعد توعيته بضرورة استخراجها حفاظا على حقوقه وحقوق الدولة ، وطبقا للقانون 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية استمراراً لجهود تحقيق الانضباط وتيسير حركة المواطنين والسيارات وإعادة الوجه الحضاري لشوارع المدينه مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

بالاضافة الى تكثيف جهود اعمال النظافه بشوارع المدينه مع رفع تجمعات قمامه من الشوارع الرئيسية والفرعيه بالمدينه منها شوارع : افندينا، احمد كامل،منطقة رضا القريضى، مستودع بوتاجاز النايل سات،منطقة مرادة.

كما قامت ادارة الكهرباء والانارة بصيانة ولاعات الإضاءة العامه بمحول الأسمنت بالعزبه الغربيه ومتابعة أعمال خطة الكهرباء بشارع ماربيلا،مع الحفاظ على ترشيد الطاقه بنسبة ٧٥%

وفي مركز ومدينة سيوة صرح اللواء وليد منصور رئيس المدينة انه تم تكثيف أعمال الانارة العامة بالمركز بتركيب عدد من كشافات الانارة العامة بمنطقة ارمل الحدادين لاستكمال أعمال إحلال وتجديد أعمدة الإنارة بالمنطقة

كما تمت أعمال النظافة والتجميل بمناطق متفرقة بالمدينة حيث تمت أعمال النظافة بمناطق: مجلس المدينة ، قسم الشرطة ، ميدان السوق ، انور السادات

وقال سعيد الملاح رئيس مركز ومدينة السلوم انه تم تكثيف اعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة من شارع كورنيش المدينة وعدد من المناطق بمدينة السلوم