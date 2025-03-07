قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبدالمحسن سلامة: انتخابات نقابة الصحفيين عُرس ديمقراطي
اكتشافات الغاز الجديدة.. هل تصبح مصر مركزا عالميا للطاقة؟
تأكد غياب نجم الأهلي عن مباراة القمة أمام الزمالك
مواقيت الإفطار والإمساك والصلاة في محافظة مطروح اليوم الجمعة
صحتي ادمرت ونفسي أحج.. نجوى فؤاد تكشف أسرارها للجمهور
ضبط سائق قيد طفليه بسلاسل حديدية من الرقبة ببولاق الدكرور
موعد مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي والقنوات الناقلة
بث مباشر.. نقل شعائر صلاة أول جمعة في رمضان 2025
أمين سر حركة فتح: القرار العربي ضد التهجير انتصار للقانون الدولي
الهجرة الدولية: فقد 186 مهاجرا قبالة اليمن وجيبوتي
رئيس وزراء فرنسا: ترامب يدمر النظام العالمي ويشن حربًا تجارية على أوروبا
تأجيل عمومية المهندسين العادية لمدة ساعتين بسبب ضعف المشاركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مواقيت الإفطار والإمساك والصلاة في محافظة مطروح اليوم الجمعة

مسجد بمطروح
مسجد بمطروح

يبحث المواطنون، بمحافظة مطروح عن مواقيت الصلاة في سابع أيام شهر رمضان، حيث تحظى مواقيت الصلاة بأهمية خاصة خلال الشهر الكريم.

مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الجمعة الموافق 7 مارس الحالي:

 الفجر: 5:03 صباحًا

الشروق 6.31 

الظهر: 12:22 مساءً 

العصر: 3:43 مساءً 

المغرب: 6:14 مساءً

 العشاء: 7:32 مساءً

الامساك :5.03

من ناحية أخرى، وفي وقت سابق أناب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ افتتاح مسجد أولاد فرجاني بمنطقة القصر بحضور الشيخ حسن محمد عبد البصير عرفة وكيل الوزارة وناصر النجار نائب رئيس مدينة مرسي مطروح و الشيخ محمد مصطفى مدير الدعوة والشيخ سامي عبيد مدير شؤون الإدارات والشيخ إبراهيم الفار مدير المتابعة والشيخ إبراهيم محفوظ مدير إدارة أوقاف غرب

يأتي افتتاح مسجد أولاد فرجاني ضمن ستة مساجد تستقبل أوقاف مطروح شهر رمضان المبارك بافتتاحها ، وتبلغ مساحته ٤٠٠م وتم إحلاله وتجديده وتوسعته بالجهود الذاتية بتكلفة بلغت خمسة ملايين جنيه

هنأ الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ أهالي المنطقة بافتتاح المسجد مع استقبال شهر رمضان الكريم ،ناقلا تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتهنئته لهم بافتتاح المسجد وحلول شهر رمضان الكريم ، لتبدأ اول صلاة بصلاة الجمعة وكذلك صلاة التراويح ،داعيا أن يكون المسجد منارة علم وتنوير

وافتتح مديرية أوقاف مطروح خمسة مساجد أخرى في الجمعة الأخيرة من أيام شهر شعبان وهي:-

مسجد طلحة بن عبيد الله بعلم الروم إدارة شرق مطروح بمساحة قدرها ٢٩٠ م وبتكلفة بلغت ثلاثة ملايين جنيه.

مسجد قباء بالضبعة بمساحة قدرها ٣٢٥ م وبتكلفة بلغت 4 ملايين.

مسجد الفتح جلال بإدارة أوقاف الضبعة بمساحة قدرها ٢٧٠ م وتمت صيانته بتكلفة بلغت 500 ألف جنيه.

مسجد الفاروق عمر بمنطقة ك ٤ بإدارة أوقاف غرب مطروح بمساحة قدرها ١٩٠ م وقد تم صيانته بالجهود الذاتية بتكلفة بلغت مليون جنيه.

مسجد الفتح بالنجيلة بوسط البلد بإدارة النجيلة ٦٢٥م وتمت صيانته وبناء الدور الثاني بتكلفة بلغت ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه.

وبهذه المساجد التى افتتحت اليوم تكون مديرية أوقاف مطروح قد افتتحن عدد ١٥ مسجداً في العام الحالي ٢٠٢٥م.

الصلاة مطروح محافظة مطروح اخبارالمحافظات اخبار محافظة مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أطباء مصر في حداد.. وفاة مفاجئة لجراحة قلب شابة بعد ساعات من العمل المتواصل

حالة الطقس

لم تنته .. سقوط أمطار خلال ساعات على تلك المناطق |الخريطة الكاملة

حالة الطقس

بشرى من الأرصاد عن موعد انتهاء حالة عدم الاستقرار الجوي

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة .. كم يصل سعر الكيلو؟

السلع التموينية

التموين تواصل صرف مقررات الدعم.. قائمة أسعار السلع التموينية

شوبير

بعد هجوم عصام الحضري.. شوبير: اوعى تدخل في جدال مع جاهل أبدا

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام مودرن سبورت.. وغياب ثنائي مؤثر

عصام الحضري

تصاعد الحرب الكلامية بين عصام الحضري وأحمد شوبير.. القصة الكاملة

ترشيحاتنا

إجازة

موعد عيد الفطر 2025.. اعرف عدد أيام الإجازة

متلازمة اللهجة الانجليزيه

على طريقة «اللي بالي بالك».. جراحة نادرة تحول لهجة امرأة| ما القصة؟

كوكب الأرض

العلماء كشفوا اللغز.. ما سر القارتين العملاقتين في باطن الأرض؟

بالصور

الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية راقية| صور

الملكة رانيا
الملكة رانيا
الملكة رانيا

الفرق كبير .. عارضة أزياء ترتدي فستان شيرين بالإعلان الجديد تثير السوشيال ميديا

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تصدرت التريند .. زينة في مأزق ببرنامج رامز بسبب أسنانها

زينة
زينة
زينة

دراسة .. الزبدة تحميك من خطر الوفاة

الزبدة
الزبدة
الزبدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

المزيد