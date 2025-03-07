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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سر أعشاب صحراء مطروح وفوائدها المذهلة لعلاج الأمراض

فواد العطار
فواد العطار
ايمن محمود

تعتبر مهنة العطارين جزءًا من تاريخ محافظة مطروح، حيث ساهموا في تقديم الطب البديل والعلاج بالأعشاب، معتمدين على خبراتهم ومعرفتهم الواسعة بالنباتات الصحراوية وفوائدها الصحية  بالاضافة الى اعتمادهم على الاعشاب فى التداوى من الأمراض .

ويعد "فؤاد"، من أقدم العطارين في محافظة مطروح والذى بدأ مسيرته في هذا المجال منذ 44 عاما، حيث تعلم المهنة من والده الذي كان يعمل في أحد محال العطارة بحي الحسين في القاهرة. انتقل إلى مطروح في السبعينيات، وبدأ بجمع الأعشاب من الصحراء باستخدام عربة "الكرتة"، ليصبح أول بائع أعشاب في المحافظة.

يُشير فؤاد إلى أن صحراء مطروح تحتوي على كنوز من الأعشاب التي تُستخدم في علاج العديد من الأمراض. من بين هذه الأعشاب: عشبة الأرنب، حشيشة الليمون، البصل الفرعوني الأبيض والأحمر، وبصل تحتمس الذي ينمو على الشواطئ، بالإضافة إلى الروبية والترفاس والقرطاب.

وأكد على ضرورة الصبر عند استخدام الأعشاب، حيث إنها تعالج الأمراض على المدى البعيد، ويُنصح بعدم حفظها في الثلاجة حتى لا تفقد قيمتها.

وكشف سرا أن الأغنام بمطروح متميزة ومطلوبة فى الأسواق المحلية والعربية، لأنها تتغذى على الأعشاب ولذلك فمحافظة مطروح تشتهر بإنتاج أفضل انواع الأغنام المعروفة بالبرقى والتى تتميز بطعم لحمها المميز وقلة الدهون.

وعن بدايته بمطروح، قال: توجهت للصحراء بعد أن لاحظت فى طريقي لمطروح أن الصحراء تكتسي باللون الأخضر لأجد بالصدفة العديد من الأعشاب غير مستغلة والتى يجهلها الكثير ولا يعرفون قيمتها.

وأضاف اشتريت كارتة، وهي وسيلة الانتقال بمطروح قديما وقمت بتأجير محل وبدأت في بيع الأعشاب وبعض المواد الغذائية لأكون أول من عمل بالأعشاب في محافظة مطروح.

وأردف: بدأت في أخذ الأعشاب من الصحراء وقمت بغسلها ونشرها في الظل لأن الأعشاب عندما تنشر في الشمس تفقد قيمتها، مضيفا أن مطروحا تحتوي على العديد من الكنوز في مناطقها الممتدة في الصحراء والتي تعد من أجود أنواع الأعشاب وتعالج العديد من الأمراض.

وقال إن الأعشاب تعالج على المدى البعيد الأمراض وتحقق العديد من الفوائد للجسم، مضيفا أن هناك أعشابا لعلاج القولون والبواسير وحساسية الصدر والتهابات الكلى والصديد والسكر أو الفطريات في القدم .

وأشار إلى أن ورق التين البرشومي يعتبر من أهم منظمي الهرمونات في الجسم، مضيفا: "اكتشفت ذلك بعد أن قمت بتحليله عن طريق أطباء متخصصين، وكذلك أعشاب للكلى والصديد الاعشاب سواء للانتفاخ والسكر أو الفطريات في القدم وكذلك شوك العجول والبصل الفرعونى الذى يعالج أمراض العظام .

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