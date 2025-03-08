نجم ريال مدريد يغيب عن مواجهة رايو فايكانو

غاب المدافع الألماني أنطونيو روديجر، عن الحصة التدريبية الأخيرة لريال مدريد، قبل مباراة الفريق ضد رايو فاليكانو يوم غد الأحد، في الجولة 17 من الدوري الإسباني، التي ستُقام على ملعب تيريزا ريفيرو.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن روديجر لم يتدرب مع الفريق، اليوم السبت بسبب إصابته بالإنفلونزا.

ويستعد ريال مدريد للمباراة بعد فوزه المعنوي على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويسعى الريال لتحقيق الانتصار على رايو فاليكانو، الذي واجهه في الدور الأول وانتهت المباراة بالتعادل 3-3.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، بينما يأتي رايو فاليكانو في المركز السابع برصيد 36 نقطة.