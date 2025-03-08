إيهود باراك: التلويح بالعودة للقتال لإعادة المحتجزين غير منطقي

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال عن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، أنّ التلويح بالعودة للقتال لإعادة المحتجزين غير منطقي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، أنّ العودة للقتال في غزة يخدم مصالح نتنياهو فقط.

وفي سيق آخر، دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين، إلى تنظيم مظاهرات مركزية مساء اليوم السبت، في كل من تل أبيب والقدس المحتلة، وذلك للمطالبة بالإفراج الفوري عن باقي الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة منذ 519 يومًا.

وأكدت العائلات في بيان: 59 من أبنائنا ما يزالون محتجزين في غزة منذ 519 يوما وعلينا إعادتهم جميعا".

وأضاف البيان: "إن عدم التوصل إلى اتفاق للإفراج عن أبنائنا خلال الأيام المقبلة يعني حكمًا بالإعدام على حياتهم".

وشددت العائلات على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة من قبل الحكومة الإسرائيلية لضمان عودة أبنائهم، محذرة من تداعيات استمرار احتجازهم في غزة.