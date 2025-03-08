رسميا.. مؤمن سليمان يرحل عن تدريب الأهلي الليبي

أعلن نادي أهلي بنغازي الليبي، رحيل مؤمن سليمان المدير الفني للفريق عن منصبه.

وكشف النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن فسخ العقد بالتراضي.

وتمنى النادي الليبي التوفيق لمؤمن سليمان في مسيرته الرياضية المقبلة، بعد الفترة التي قضاها مع الفريق منذ بداية الموسم الجاري.

كما أعلن الأهلي الليبي تعيين ناصر الحضيري، مدربا جديدا للفريق خلفا لمؤمن سليمان، متمنين له التوفيق في مهامه الجديدة داخل أروقة القلعة الحمراء.

وتراجعت عروض أهلي بنغازي في الجولات الأخيرة لبطولة الدوري الليبي الممتاز، رغم البداية المميزة وتصدر الفريق لجدول ترتيب المسابقة لفترة طويلة.

وخسر أهلي بنغازي في الجولة الماضية أمام الهلال (1-2)، ويستعد الفريق لمواجهة البرانس بعد غد الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويحتل أهلي بنغازي المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 28 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر.

