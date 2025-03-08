عايزة جهاز كامل.. مدفع رمضان يحقق حلم سيدة

حقق الفنان محمد رمضان ، حلم سيدة من محافظة الجيزة، وذلك في حلقة اليوم من برنامج " مدفع رمضان " المذاع على قناة " دي إم سي".



وقال محمد رمضان :" حبيبة عمر طلبت جهاز كامل ليها وبقول لها ألف مبروك حلمك هيتحقق".



وأضاف: "إحنا بنختار حلمين وحلم هيتحقق في حلقة اليوم وحلم هيتأجل لآخر رمضان وممكن يكسب مليون جنيه".

مدفع رمضان

يواصل الفنان محمد رمضان تقديم برنامجه "مدفع رمضان"، الذي يُعرض على قناة DMC، مؤكدًا أن هدفه الأساسي هو تحقيق أحلام الجمهور، سواء من خلال الجوائز المالية أو المفاجآت المختلفة.

وقال رمضان: "اللي محققش حلمه بنحققهوله بفلوس أو بحاجات تانية".