بيان عاجل من حزب الله يتبرأ فيه من التورط في أحداث الساحل السوري

أصدر حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، اليوم السبت بيانا بشأن الاتهامات الموجهة له بتورطه في إشعال أحداث مناطق الساحل السوري، والتي جرت خلال الأيام القليلة الماضية.

حزب الله والساحل السوري

وقال حزب الله ‘ن "بعض الجهات تدأب على الزج باسم حزب الله فيما يجري من أحداث في سوريا واتهامه بأنه جانب في الصراع القائم هناك".

وأضاف الحزب في بيانه أنه ينفي بشكل واضح وقاطع هذه الادعاءات "التي لا أساس لها من الصحة، بحسب ما أوردته موقع النشرة الإخباري اللبناني.

ودعا حزب الله وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة في نقل الأخبار وعدم الانجرار وراء حملات التضليل التي تخدم أهدافًا سياسية وأجندات خارجية مشبوهة".

اشتعال الساحل السوري

وخلال الأيام الماضية جرت اشتباكات في مناطق الساحل السوري، تسببت في مقتل وإصابة العشرات، مع التركيز على قتل من ينتمي إلى الطائفة العلوية، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل العشرات منهم.

وأصدرت وزارة الدفاع السورية، اليوم السبت بيانا شديد اللهجة يحذر كل من يرفض تسليم السلاح إلى الجهات المختصة في الدولة.

تسليم السلاح في سوريا

وأكدت الدفاع السورية، أن كل من يرفض تسليم سلاحه للدولة سيواجه رداً حاسماً لا تهاون فيه، وأن من يراهن على الفوضى لا يدرك بعد أن عهد الاستبداد قد أنتهى وأن البعث دفن إلى غير رجعة وأن طغيانه دمر تحت إرادة الشعب السوري.

وأكدت الدفاع السورية في بيانها أن من لم يفهم ذلك بعد سنعيد توضيحه عملياً على الأرض.

وأوضحت أنه يمنع منعاً باتاً الاقتراب من أي منزل أو التعرض لأي شخص داخل منزله إلا وفق الأهداف المحددة من قبل ضباط وزارة الدفاع ضمن خطط العمليات، وبناءً على ذلك ستباشر وزارة الدفاع إخلاء المنطقة ممن لا صلة له.