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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مع اقتراب رحيله| ليفربول يحدد خليفة محمد صلاح.. من هو؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد أيمن

يستعد نادي ليفربول لتقديم عرض كبير لضم بديل محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد اقتراب رحيل النجم المصري وعدم تجديد عقده حتى الآن.

وحسب التقارير الإيطالية، فإن ليفربول يسعى للتعاقد مع كينان يلدز من يوفنتوس لتدعيم صفوفه وتعويض الرحيل المحتمل لمحمد صلاح، حيث ينظر الريدز إلى كينان يلدز كخليفة محتمل للنجم المصري.

جدير بالذكر أنه حتى الآن، لم يصل صلاح إلى اتفاق مع إدارة ليفربول لتمديد عقده والعودة إلى ملعب "آنفيلد" بعد انتهاء الموسم الحالي.

ودخل صلاح اعتبارًا من الأول من يناير الماضي، في الفترة الأخيرة من عقده مع ليفربول، ما يعني أنه أصبح بإمكانه التفاوض والتوقيع مع أي فريق جديد. 

أرقام محمد صلاح هذا الموسم 

يعد محمد صلاح، البالغ من العمر 32 عامًا، في موسمه الأفضل خلال مسيرته. فقد سجل 27 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما ساعد ليفربول على الاقتراب من التتويج بلقب الدوري. 

وتأهل الفريق إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وهو واحد من المرشحين الذين يسعون للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بعد تصدره مرحلة الدوري في المسابقة.

ووصل محمد صلاح إلى 44 مساهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث سجل 27 هدفًا وصنع 17 هدفًا.

سجل صلاح 16 هدفًا خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وهو رقم قياسي مشترك في تاريخ المسابقة، مع كيفن فيليبس في 1999-2000 وهاري كين في 2022-23.

ويعتبر محمد صلاح أول لاعب في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا يشارك بشكل مباشر في 50 هدفًا في جميع المسابقات في موسم 2024/25: 30 هدفًا، و20 تمريرة حاسمة استغرق الأمر منه 38 مباراة فقط.

وعزز محمد صلاح صدارته لترتيب الهدافين، حيث رفع رصيده إلى 27 هدفًا، متفوقًا على منافسه الأقرب النرويجي هالاند هداف مانشستر سيتي.

وفاز صلاح بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة (مرتين) خلال فترة وجوده في أنفيلد حتى الآن.

من هو بديل محمد صلاح؟

وفقًا لتقرير في توتو يوفي، فإن ليفربول مستعد لتقديم عرض بقيمة 80 مليون يورو لضم كينان يلدز في فترة الانتقالات الصيفية.

وزعمت وكالة الأنباء الإيطالية أن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لديه النية لتأمين خدمات الجناح الدولي التركي وينظر إليه باعتباره وريث محمد صلاح.

ويلعب صلاح على الجناح الأيمن، يلعب يلدز في مركز الجناح الأيسر لكنه ظهر على الجانب الأيمن.

سجل الدولي التركي البالغ من العمر 19 عامًا ستة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة في 40 مباراة في جميع المسابقات مع يوفنتوس هذا الموسم.

ولعب بشكل أساسي كمهاجم ثانٍ الموسم الماضي وسجل هدفين وصنع تمريرة حاسمة واحدة في 27 مباراة بالدوري الإيطالي مع البيانكونيري.

وزعم تقرير في وسائل الإعلام الإنجليزية الشهر الماضي أنه إلى جانب ليفربول يوجد مانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد أبدوا إعجابهم أيضًا باللاعب.

محمد صلاح ليفربول يوفنتوس بديل محمد صلاح كينان يلدز

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