حسن الرداد: اعتذرت عن مسلسل كلبش.. رزق أمير كرارة

أكد الفنان حسن الرداد، أنه كان قد تعاقد على بطولة مسلسل "كلبش" كان من المفترض أن يقدمه في رمضان 2015، لكنه قرر تأجيله للعام التالي، وبدلًا من ذلك، اختار تقديم مسلسل "حق ميت" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقتها.

ونوه "الرداد"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأنه بعد نجاح "حق ميت"، كان يخطط لتنفيذ "كلبش" في العام التالي، لكن وفاة والدته أدت إلى تغييرات في خططه، مما جعله يعتذر عن العمل، لينتقل الدور بعد ذلك إلى الفنان أمير كرارة الذي قدّمه وحقق نجاحًا ضخمًا، مؤكدًا أنه لا يشعر بأي ندم على عدم تقديم المسلسل.

رزق أمير كرارة

وتابع حسن الرداد : "ده رزق أمير، وأنا مستحيل أزعل وأقول لو كنت عملته كنت هنجح زيه، التفكير ده محدود جدًا"، مؤكدًا أن أنه اعتذر عن أعمال أخرى حققت نجاحات كبيرة، لكنه يرى أن كل فنان له نصيبه من الأدوار، قائلًا: "أنا في أفلام ومسلسلات اعتذرت عنها، وناس كتير قالتلي إزاي.. في النهاية دي أرزاق."