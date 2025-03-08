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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: ترامب ملتزم بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

الرئيس دونالد ترامب
الرئيس دونالد ترامب
قسم الخارجي

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت أن الرئيس دونالد ترامب ملتزم بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.

السلاح النووي الإيراني

وقالت الخارجية الأمريكية في تصريحات لـ"العربية" إنه إذا لم ترغب إيران في صفقة ستظل تحت أقصى الضغط.

يأتي ذلك بعد تصريحات الرئيس ترامب، خلال مقابلة مع قناة فوكس بزنس نيوز، بأنه أرسل رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، سعيا إلى إبرام اتفاق جديد مع طهران لكبح جماح برنامجها النووي المتقدم بسرعة واستبدال البرنامج الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في ولايته الأولى.

المنشآت النووية الإيرانية

وأكد رئيس الوزراء القطري خلال مقابلة مع الإعلامي الأمريكي اليميني تاكر كارلسون، أن أي هجوم على المنشآت النووية الإيرانية المقامة على سواحل الخليج من شأنه أن يحرم المنطقة من المياه.

وأضاف المسئول القطري، أن الدوحة أجرت محاكاة لتداعيات هجوم من هذا النوع، مشيرا إلى أن البحر سيصبح "ملوثا بالكامل" وقطر ستشهد "نفادا للمياه خلال ثلاثة أيام". ولفت إلى أن بناء الخزانات عزّز الموارد المائية لكن الخطر يبقى قائما بالنسبة للجميع  في المنطقة، مضيفا "لا مياه، لا أسماك، لا شيء... لا حياة". 

كانت إسرائيل والولايات المتحدة، قد أعلنا أنهما لن تسمحا لإيران بالحصول على سلاح نووي، ما أدى إلى مخاوف من مواجهة عسكرية مع قيام طهران بتخصيب اليورانيوم بمستويات قريبة من مستويات الأسلحة - وهي درجة النقاء التي تسعى إليها الدول المسلحة نوويًا فقط.

ترامب يهدد إيران

وقال ترامب: "لقد كتبت لهم رسالة أقول فيها، آمل أن تتفاوضوا لأنه إذا كان علينا أن نتدخل عسكريًا، فسيكون ذلك شيئًا فظيعًا ". وأضاف لاحقًا أنه أرسل الرسالة "أمس" في المقابلة التي تم تصويرها يوم الخميس.

وأضاف ترامب: "أفضل التفاوض على صفقة لست متأكدًا من أن الجميع يتفق معي، لكن يمكننا إبرام صفقة ستكون جيدة تمامًا كما لو فزت عسكريًا".

وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في أن تتفاوض إيران لأن الأمر سيكون أفضل بكثير بالنسبة لها وأعتقد أنهم يريدون الحصول على هذه الرسالة، والبديل الآخر هو أن نفعل شيئًا لأنك لا تستطيع السماح لهم بالحصول على سلاح نووي.

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