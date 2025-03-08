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بعد معادلة صلاح رقم أجويرو.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد معادلة صلاح رقم أجويرو.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ

صلاح
صلاح
القسم الرياضي

عادل الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، رقم الأرجنتيني أجويرو كأكثر لاعب أجنبي تسجيلا للأهداف في تاريخ البريميرليج برصيد 184 هدفًا، بعد تسجيله هدفين في شباك ساوثهامبتون.

وفاز فريق ليفربول على نظيره ساوثهامبتون، بثلاثية مقابل هدف، في إطار الجولة 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد الدولي المصري محمد صلاح في قيادة خط هجوم ليفربول.

وجاء هدف ساوثهامبتون عن طريق ويليام سمولبون في الدقيقة 45+1 فيما جاءت ثلاثية ليفربول عن طريق داروين نونيز ومحمد صلاح (هدفين) من ركلتي جزاء في الدقائق 51، 54، 88.

وقال صلاح في تصريحات عقب المباراة: “لا أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد اليوم، ربما لعبنا بشكل جيد في الشوط الثاني، لكن في الشوط الأول لم نلعب بشكل جيد على الإطلاق”.

وتابع: “إذا كنت تريد الفوز بالدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا، فعليك الفوز بهذا النوع من المباريات، كنت أعرف الرقم القياسي الخاص بـ كون، لم أفكر في الأمر أثناء اللعب، إنه رقم قياسي جيد لمعادلة لاعب مثل سيرجيو أجويرو هو أسطورة في اللعبة هنا”.

قائمة هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ

 

1- آلان شيرر 260 هدفا.

2- هاري كين 213 هدفا.

3- واين روني 208 هدفا.

4- سيرجيو أجويرو 184 هدفا.

5- محمد صلاح 184 هدفا.

6- فرانك لامبارد 177 هدفا

7- تيري هنري 175 هدفا.

8- روبي فاولر 163 هدفا.

9- جيرمان ديفو 162 هدفا.

محمد صلاح ليفربول البريميرليج صلاح ساوثهامبتون أجويرو

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