30 ألف مُشجّع.. حضور الجماهير في مباريات الأندية المصرية بالبطولات الإفريقية

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن موقف حضور الجماهير في مباريات الأندية المصرية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأكد المصدر أن الجهات الأمنية وافقت رسميًا على حضور 30 ألف مشجع لكل نادٍ في المباريات الإفريقية التي تقام في مصر.

وتتنافس 4 أندية مصرية في دور الثمانية للمسابقات القارية، حيث يشارك الأهلي (حامل اللقب) وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا، بينما يخوض كل من الزمالك (حامل اللقب) والمصري البورسعيدي مواجهاتهما في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأكد المصدر أن تحديد 30 ألف مشجع ليس أمرًا جديدًا، بل هو قرار رسمي من الجهات المعنية. وأضاف أن الأندية التي ترغب في زيادة السعة الجماهيرية يمكنها التقدم بطلب رسمي للحصول على الموافقات الأمنية اللازمة.

شرط زيادة أعداد الجماهير

وأوضح المصدر أن الأندية الأربعة المشاركة في البطولات الإفريقية يمكنها استقبال عدد أكبر من الجماهير في حال حصولها على موافقات إضافية من الجهات الأمنية المختصة. وبالتالي، فإن قرار رفع الحضور الجماهيري يعود إلى رغبة الأندية واستيفائها الإجراءات المطلوبة.