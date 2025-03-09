طقس دافئ وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر وتكشف درجات الحرارة اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، عن توقعات حالة الطقس اليوم الأحد 9 مارس 2025، مشيرة إلى حدوث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، خاصة في القاهرة الكبرى، وذلك عقب انتهاء تأثير المنخفض الجوي في الطبقات العليا اليوم.

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا، حيث تصل العظمى في القاهرة الكبرى إلى 23 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى 14 درجة مئوية.

كما حذّرت الهيئة من تشكّل شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا في ساعات الصباح الباكر، وتستمر حتى الساعة 9:30 صباحًا. وأضافت أن السماء ستكون غائمة جزئيًا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم على النحو الآتي:

القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 26 درجة، والصغرى 12، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.