القبض على شخص حاول التعدي على سيدة بعد حادث تصادم بحدائق الأهرام

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم نشره على إحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قائد سيارة بالسير عكس الإتجاه والإصطدام بسيارة إحدى السيدات وبرفقتها أطفالها محدثاً بعض التلفيات بسيارتها، ومحاولته التعدى عليها حال قيادتها السيارة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

الداخلية تكشف ملابسات التعدي على سيدة حدائق الأهرام

بالفحص تبين من تحريات أجهزة وزارة الداخلية عدم ورود ثمة بلاغات وأمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة طما بالفيوم)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.