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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غيابات مؤثرة في صفوف الأهلي أمام الزمالك في قمة الدوري

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
حمزة شعيب

تأكد غياب عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن المشاركة في المباراة المرتقبة أمام الزمالك فى القمة التى تحمل رقم 130 فى تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك فى بطولة الدوري ، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل الدوري المصري.

وتأتي هذه الغيابات كعقبة إضافية أمام الأهلي قبل مواجهة قوية أمام منافسه التقليدي.

قائمة غيابات  الأهلي أمام الزمالك 

يحيى عطية الله

يُغيب المغربي يحيى عطية الله عن المباراة بسبب إصابته بكسر في الوجه، مما يفقده القدرة على المشاركة في المباريات القريبة.

علي معلول وطاهر محمد طاهر

يغيب الثنائي التونسي علي معلول وطاهر محمد طاهر بسبب إصابتهما بشد عضلي، مما يستدعي فترة راحة وتأهيل قبل العودة إلى الملاعب.

كريم فؤاد

لا يزال كريم فؤاد يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي، مما يجعله غير جاهز للمشاركة في المباراة المقبلة.

رضا سليم

يُغيب المغربي رضا سليم عن المباراة بسبب إصابته في غضروف الركبة، والتي تتطلب فترة علاج وتأهيل قبل العودة إلى التشكيلة الأساسية.

تُعتبر مواجهة الأهلي والزمالك من أبرز اللقاءات في الدوري المصري، خاصة في مرحلة تحديد البطل التي تشهد منافسة شرسة بين الفرق الكبيرة.

مباراة القمة الأهلي الاهلي والزمالك غيابات الأهلي أمام الزمالك

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