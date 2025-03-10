سعر الريال السعودي اليوم في مصر وفقا لآخر تحديثات

تعد العملة السعودية الريال من أكثر العملات طلبا في مصر؛ نظرا لحاجة المواطنين إليها في مواسم الحج والعمرة.

وخلال السطور التالية نرصد أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 10 مارس 2025 في البنوك العاملة بمصر وفقا لآخر التحديثات.

أسعار الريال السعودى اليوم الإثنين

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الإثنين نحو 13.51 جنيه للشراء و 13.54 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي اليوم الإثنين نحو 13.50 جنيه للشراء و 13.53 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنوك (أتش أس بي سي، الأهلي المتحد) اليوم الإثنين نحو 13.49 جنيه للشراء و 13.52 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنوك (التجاري الدولي، الإسكندرية) اليوم نحو 13.46 جنيه للشراء و 13.51 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنوك (فيصل الإسلامي، الأهلي المصري، القاهرة، مصر) اليوم الإثنين نحو 13.44 جنيه للشراء و 13.51 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس اليوم الإثنين نحو 13.43 جنيه للشراء و 13.52 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول اليوم الإثنين نحو 13.42 جنيه للشراء و 13.51 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة اليوم الإثنين نحو 13.41 جنيه للشراء و 13.51 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني اليوم الإثنين نحو 13.40 جنيه للشراء و 13.52 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد اليوم الإثنين نحو 13.04 جنيه للشراء و 13.51 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين

13.51 جنيه للشراء.



أقل سعر لبيع الريال السعودي امام الجنيه المصري اليوم الإثنين

13.51 جنيه للبيع.



متوسط سعر شراء الريال السعودي اليوم الإثنين

13.46 جنيه.



سعر الريال السعودى في الجمارك اليوم الإثنين

13.41 جنيه.

وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية من حيث أكبر الدول المستثمرة في مصر.