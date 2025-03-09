الشعب الجمهوري: يوم الشهيد ذكرى عطرة سجلها التاريخ بحروف من نور

قالت الدكتورة بسمة جميل ، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج ، إن يوم 9 مارس واحد من أهم التواريخ المصرية، والذي يعد تخليدًا لذكرى الشهيد البطل عبدالمنعم رياض، الذي استشهد خلال حرب الاستنزاف، وهو يوم ليس لتجديد الأحزان وإنما تكريمًا لأبناء مصر المخلصين، الذين قدموا أرواحهم من أجل هذا الوطن دون انتظار لمقابل أو عائد.



ووجهت جميل، في بيان لها اليوم، التحية والتقدير لأبناء مصر من القوات المسلحة المصرية وكل من قدم الغالي والنفيس دفاعًا عن هذا الوطن العظيم، مشيرة إلى أن سيرة شهداء مصر العطرة ستظل خالدة في وجداننا باعتبارهم نموذجًا عظيمًا يحتذي به الأجيال، في حب الوطن والدفاع عنه والحفاظ على كرامته وأمنه واستقراره.



وأكدت جميل، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية غالية تجسد أسمى معاني التضحية والفداء، وتخلد ذكرى أبطال مصر البواسل الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن تراب هذا الوطن وحماية مقدساته، مشددة على أن تضحيات الشهداء ستظل مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين.



وأشارت إلى أنه لولا شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة والشرطة، لم يكن هناك وطن من الأساس، كونهم قدموا أسمى معاني الوطنية والفداء لأبطال ضحوا بأرواحهم من أجل استقرار هذا الوطن، فهم ضحوا بأنفسهم من أجل أمن وأمان واستقرار الوطن.



ولفتت بسمة جميل ، إلى أن حرص القيادة السياسية والدولة على الاحتفال بيوم الشهيد، يأتي تقديرًا وعرفانًا منها بأبنائها الأبرار، الذي رووا بدمائهم الذكية تراب الوطن دفاعًا عنه وحفاظًا عليه ضد أي عدوان، مؤكدة أن هذه الذكرى العطرة سجلها التاريخ بحروف من نور لما لها دلالات خاصة، أهمها أن تكون درسًا للأجيال عن مفهوم حب الوطن والتضحية من أجله.

ويُحيي المصريون يوم الشهيد في 9 مارس من كل عام، تخليدًا لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الذي استشهد أثناء تفقده القوات على جبهة القتال عام 1969 خلال حرب الاستنزاف.

ويعكس هذا اليوم تقدير مصر لتضحيات شهدائها الأبرار الذين بذلوا أرواحهم دفاعًا عن الوطن. يُعد يوم الشهيد مناسبة وطنية تُبرز قيم التضحية والفداء، ويُحتفل به بتنظيم فعاليات رسمية وشعبية، تشمل تكريم أسر الشهداء واستعراض بطولاتهم. يجسد هذا اليوم رسالة وفاء من الشعب المصري لشهدائه الأبطال، ويؤكد على أهمية دورهم في حماية أمن البلاد واستقرارها.