أحب أشوفه في الأهلي.. عدلي القيعي يتغزل فى لاعب الزمالك



أشاد عدلي القيعي، رئيس شركة كرة القدم السابق بالنادي الأهلي، باللاعب المغربي محمود بنتايك، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال عدلي القيعي، في تصريحات إذاعية "محمود بنتايك، لاعب كويس، وأحب أشوفه في النادي الأهلي، لو لم يجد لاعب بنفس مستواه الفني".

وأضاف: "بنتايك، بيشاور أنه لاعب مميز، وهو كان من أفضل لاعبي الزمالك في مباراة القمة الماضية.

مباراة القمة

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الأهلى فى دوري نايل

ويلتقي الزمالك مع الأهلى فى المباراة المقرر لها التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الاولى من مرحلة التتويج بدوري نايل.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاهلى بدوري نايل

وتنقل المباراة التي تجمع بين الزمالك والأهلى فى دوري نايل، من خلال قناة أون تايم سبورت باعتبارها صاحبة حقوق البث الحصرى المباشر لمباريات بطولة الدوري المصري.

يتواجد الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، في حين يعتلي بيراميدز صدارة الترتيب برصيد 42 نقطة، ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة.