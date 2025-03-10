عايدة رياض: تامر محسن من زمن المخرجين الكبار |خاص

اعربت الفنانة عايدة رياض عن سعادتها بالتعاون مع المخرج تامر محسن ومشاركتها ضمن أحداث مسلسل “قلبي ومفتاحه” الذى يعرض فى النصف الأول من شهر رمضان الجاري.

وقالت عايدة رياض فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” إنها بتثق دائما فى المخرج الكبير تامر محسن لأنه يعلم جيدا كيف يضع النجوم فى مكانهم الصحيح ، معلقة: “دائما تامر محسن يذكر بالمخرجين الكبار مثل على بدرخان وداود عبد السيد مخرج مميز وممتع وذو موهبة جبارة ولا يفرق بين نجم كبير أو صغير”.

وعن مشاركتها فى مسلسل قلبي ومفتاحه، قالت عايدة رياض: أن قلبي ومفتاحه من المسلسلات المميزة جدا وستفاجئ الجمهور بشكل كبير على مدار الحلقات بسبب روعة السيناريو الذى يشبه الكثير من الناس فى الحياة الواقعية.

برومو “قلبي ومفتاحه”

ومن خلال البرومو الرسمي لمسلسل قلبي ومفتاحه ، ظهر أن آسر ياسين يجسد شخصية سائق أوبر يُدعى محمد عزت، بينما تلعب مي عز الدين دور ميار، امرأة مطلقة ترغب في الزواج منه كمحلل، بعد أن طُلّقت من زوجها دياب ثلاث مرات.

لكن الأمور تتعقد عندما يقع آسر ياسين في حب مي عز الدين بشكل حقيقي، مما يُشعل صراعًا بينه وبين طليقها دياب، الذي يرفض خسارتها ويحاول استعادتها بأي شكل.

قصة مسلسل “قلبي ومفتاحه”

تدور أحداث المسلسل في 15 حلقة، حول محمد عزت، شاب لم يتزوج بعد بسبب شروط والدته الصارمة، ويلتقي بـميار، المطلقة التي تسعى جاهدة لتجنب العودة إلى طليقها سعد.

لكن مع إصرار سعد على استعادتها، تلجأ ميار إلى البحث عن محلل تختاره بنفسها، ليبدأ صراع بين المشاعر والقوانين والعادات الاجتماعية.

أبطال المسلسل

يضم المسلسل نخبة من النجوم، أبرزهم:آسر ياسين ،مي عز الدين ، أشرف عبدالباقي، دياب، أحمد خالد صالح ،عايدة رياض، والمسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن