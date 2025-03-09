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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بنك حكومي يمنح 750 مليون جنيه لاستكمال مشروع عقاري باستثمارات 130 مليار جنيه

خلال التوقيع
خلال التوقيع
محمد يحيي

أعلن أحد البنوك الحكومية الكبري، توقيع اتفاقية تمويل متوسط الأجل لصالح أحد شركات التطوير العقاري بقيمة تبلغ  750 مليون جنيه، حيث سيوجه مبلغ التمويل لتغطية التكلفة الاستثمارية للمشروع المزمع إقامته بمنطقة القاهرة الحديدة.


وفقا لتقرير صادر عن البنك والذي تضمن تكلفة المشروع بقيمة 2.4 مليار جنيه.


وأكد البنك ، أن التمويل يساعد على تسريع وتيرة تشغيل المشروع والتكاليف الإنشائية مما يعزز توفير فرص العمل ودعم تمويل القطاع العقاري و تطوير مشروعات الإسكان المتميز.


وقال مسئول بالبنك، إن الاتفاق يساعد في تنمية الاقتصاد القومي وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب و تشغيل الصناعات والقطاعات المرتبطة بالقطاع العقاري مؤكدا أنه يدعم البنية التحتية للمجتمع السكاني ويلبي احتياجات السوق العقاري في مصر.


ويستهدف المشروع تحقيق التنمية العمرانية الشاملة و تنفيذ مدن جديدة وتجمعات عمرانية متكاملة ودعم القطاع العقاري في مصر.

حجم التمويل


وفقا لتقرير البنك فإن حجم التمويل المقدم من البنك بقيمة 750 مليون جنيه لمدة 8 سنوات مما يعطي مرونة مالية للشركة في تنفيذ المشروع الجاري استكماله على مساحة 6 ملايين متر مربع ويضم 20 ألف وحدة سكنية باستثمارات تتجاوز 160 مليار جنيه تتضمن وحدات سكنية وفيلات منفصلة ومتصلة بمساحات واسعة.


ونجحت الشركة في تسليم ما يقارب من 5آلاف وحدة سكنية للعملاء في الفترات السابقة.

البنوك وحدة سكنية التنمية العمرانية تجمعات عمرانية التطوير العقاري

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