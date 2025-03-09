أمينة هشام: روح الفانلة الحمراء سر التتويج بالسوبر

عبرت أمينة هشام، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، عبرت عن سعادتها بفوز الفريق ببطولة السوبر المصري هذا الموسم بعد الفوز على سموحة في نهائي البطولة.
وأشارت إلى أن لاعبات الفريق تعاهدن على الفوز ببطولة السوبر، مؤكدة أنهن بذلن جهدًا كبيرًا خلال المباراة، من أجل الفوز بها وإسعاد جماهير الأهلي، وأن روح الفانلة الحمراء سر التتويج باللقب.
وأكدت أمينة أن جمهور الأهلي كان حريصًا طوال الوقت على دعم الفريق، وكان دافعًا قويًّا من أجل الفوز بالبطولة، ولذلك كانت هناك رغبة كبيرة في العمل على إسعادهم بحصد البطولة الغالية.
وأشادت لاعبة الأهلي بالجهاز الفني للفريق بقيادة محمد عادل، الذي بذل جهدًا كبيرًا من أجل تجهيز الفريق لخوض مواجهة سموحة في النهائي.