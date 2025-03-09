أمينة هشام: روح الفانلة الحمراء سر التتويج بالسوبر

عبرت أمينة هشام، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، عبرت عن سعادتها بفوز الفريق ببطولة السوبر المصري هذا الموسم بعد ‏الفوز على سموحة في نهائي البطولة‎.‎

وأشارت إلى أن لاعبات الفريق تعاهدن على الفوز ببطولة السوبر، مؤكدة أنهن بذلن جهدًا كبيرًا خلال المباراة، من أجل الفوز بها ‏وإسعاد جماهير الأهلي، وأن روح الفانلة الحمراء سر التتويج باللقب‎.‎

وأكدت أمينة أن جمهور الأهلي كان حريصًا طوال الوقت على دعم الفريق، وكان دافعًا قويًّا من أجل الفوز بالبطولة، ولذلك كانت ‏هناك رغبة كبيرة في العمل على إسعادهم بحصد البطولة الغالية‎.‎

وأشادت لاعبة الأهلي بالجهاز الفني للفريق بقيادة محمد عادل، الذي بذل جهدًا كبيرًا من أجل تجهيز الفريق لخوض مواجهة سموحة في ‏النهائي‎.‎



