كنت برقص بفلوسي.. مصطفى يونس يكشف أسرار أول بطولة إفريقية في تاريخ الأهلي

كشف مصطفى يونس، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن أسلوبه الصارم في الملعب، موضحًا أنه لم يكن يسمح لأي لاعب بارتكاب الأخطاء أمامه دون أن يعاقبه كرويًا، قائلًا: "اللي كان بيغلط معايا كنت بكسره.. كنت أُجيد إيقاف المنافسين بطريقة احترافية دون أن يحتسب الحكم ضدي أخطاء".



كما روى يونس خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: موقفًا طريفًا عن فترة لعبه في الأهلي، حيث كان النادي يفرض عليه غرامة قدرها 5 جنيهات كلما قام بمراوغة داخل منطقة الجزاء، قائلًا: "كنت المدافع الوحيد في الأهلي اللي لو رقصت في الـ18 يخصموا مني 5 جنيه، لكن كنت بقولهم أنا برقص بفلوسي، محدش ليه عندي حاجة.

نادي القرن



وعن دوره في تاريخ القلعة الحمراء، أكد يونس أن الإنجازات لم تكن فردية، بل جاءت بجهد جيل كامل من اللاعبين، قائلًا: "أنا مش لوحدي اللي صنعت تاريخ الأهلي، كل زملائي شاركوا في ذلك. كنا جزءًا من رحلة جعلت الأهلي نادي القرن، وأول خطوة كانت التتويج بأول بطولة إفريقية عام 1982، التي كانت الأساس لما وصل إليه النادي اليوم."



