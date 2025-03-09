نصرة عيد لاعبة يد الأهلي: كأس السوبر هديتنا للجماهير

أبدت نصرة عيد عبد الملك، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، سعادتها بتتويج الفريق ببطولة السوبر المصري، عقب الفوز على سموحة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة حسن مصطفى، وقالت إن اللقب هدية للجماهير.
وأكدت نصرة أن التركيز كان نقطة فاصلة أمام سموحة، وأسهم في تتويج الفريق باللقب، مضيفة أن المواجهة كانت صعبة للغاية، وأن فريق سيدات يد الأهلي قدم أداءً مميزًا، مما ساهم في حصد البطولة.
وقالت لاعبة الأهلي إن لاعبات الفريق على قدر المسئولية، منذ بداية الموسم، وإن الفريق بالكامل كان في حالة من التركيز الشديد حتى نجح في حسم باللقب.
وشددت اللاعبة على أن الفوز جاء نتيجة للروح العالية سواء في الدفاع أو الهجوم وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني مع الاستعداد الجيد للمباراة.