نصرة عيد لاعبة يد الأهلي: كأس السوبر هديتنا للجماهير

أبدت نصرة عيد عبد الملك، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، سعادتها بتتويج الفريق ببطولة السوبر المصري، عقب الفوز على ‏سموحة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة حسن مصطفى، وقالت إن اللقب هدية للجماهير‎.‎

وأكدت نصرة أن التركيز كان نقطة فاصلة ‏أمام سموحة، وأسهم في تتويج الفريق باللقب، مضيفة أن المواجهة كانت صعبة للغاية، ‏وأن فريق سيدات يد الأهلي قدم أداءً مميزًا، مما ساهم في حصد البطولة‎.‎

وقالت لاعبة الأهلي إن لاعبات الفريق على قدر ‏المسئولية، منذ بداية الموسم، وإن الفريق بالكامل كان في حالة من ‏التركيز الشديد ‏حتى نجح في حسم باللقب.‏

وشددت اللاعبة على أن الفوز جاء نتيجة للروح العالية سواء في الدفاع أو الهجوم وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني مع الاستعداد الجيد ‏للمباراة‎.‎