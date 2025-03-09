منتخب مصر للمحليين يودع تصفيات كأس أمم أفريقيا على يد جنوب أفريقيا

تلقى منتخب مصر للمحليين، الهزيمة أمام منتخب جنوب أفريقيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إياب الدور الأول من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين 2025.

وبذلك، يودع منتخب مصر التصفيات بعد تعادله في مباراة الذهاب 1-1، وخسارته في الإياب 3-1، ليخسر مجموع المباراتين 4-2 لصالح "الأولاد".

بدأت المباراة بضغط قوي من منتخب جنوب أفريقيا، حيث تصدى القائم لتسديدة خطيرة في الدقيقة الرابعة من قائد الفريق نيو مايما. ثم تقدم منتخب جنوب أفريقيا في الدقيقة 15، عندما سجل مايما الهدف الأول بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، لتصبح النتيجة 1-0.

وفي الدقيقة 24، كاد مايما أن يضيف هدفًا ثانيًا بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، لكنها اصطدمت بالقائم. ولم يتأخر منتخب جنوب أفريقيا في تعزيز تقدمه، حيث سجل الهدف الثاني في الدقيقة 27 عن طريق الظهير الأيمن يانديسا مفولوزي، بعد هفوة دفاعية من مدافعي مصر.

لكن منتخب مصر قلص الفارق في الدقيقة 32 عندما حول محمد السيد "شيكا" عرضية أرضية قوية من سيد عبد الله "نيمار" إلى هدف رائع. وكان بإمكان "شيكا" إضافة هدف ثانٍ في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، لكن رأسية قوية مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 49، حصل منتخب جنوب أفريقيا على ركلة جزاء بعد التحام بين مهاجمهم فيكتور ليتسوالو وحارس المرمى محمود أبو السعود، ليترجم سيفيليلي لوثولي الركلة إلى هدف ثالث في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 91، حرم القائم الأيمن لمرمى جنوب أفريقيا منتخب مصر من فرصة تسجيل هدف ثانٍ، بعد عرضية من جرجس مجدي، حيث أرسلها الدفاع بعيدًا ولكن القائم أبعدها.

وبهذه الهزيمة، فشل منتخب مصر بقيادة المدرب وائل رياض "شيتوس" في التأهل إلى بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين، ليبقى الفراعنة بعيدين عن هذه البطولة حتى الآن.