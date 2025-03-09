قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق من الزمالك على حذف مصطفى شلبي جملة لاعب بالزمالك من إنستجرام
فرنسا تخصص مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا من فوائد الأصول الروسية
حكم مصري يدر مباراة القمة بين الزمالك والأهلي
للمعتمرين.. محظورات عاجلة لوزارة الداخلية السعودية تخص المسجد الحرام
طرق دفع فاتورة الغاز المنزلي بالموبايل بخطوات سهولة
مسؤول أمريكي سابق: الوضع في سوريا هش.. وهناك فرصة للاستقرار بدعم دولي
مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا
منتخب مصر للمحليين يودع تصفيات كأس أمم أفريقيا على يد جنوب أفريقيا
المسلماني: الإعلان عن استثمار إعلامي كبير بين ماسبيرو والأهلي قريباً
موقف الشريعة من التطورات الحديثة في الذكاء الاصطناعي
مدرب سيدات يد الأهلي: التتويج بكأس السوبر دافع للفوز بكل البطولات
100 مليون مصري خلف الرئيس السيسي.. مصطفى يونس يشيد بإنجازات الدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر للمحليين يودع تصفيات كأس أمم أفريقيا على يد جنوب أفريقيا

منتخب مصر للمحليين
منتخب مصر للمحليين
كريم عاطف

تلقى منتخب مصر للمحليين، الهزيمة أمام منتخب جنوب أفريقيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إياب الدور الأول من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين 2025.

وبذلك، يودع منتخب مصر التصفيات بعد تعادله في مباراة الذهاب 1-1، وخسارته في الإياب 3-1، ليخسر مجموع المباراتين 4-2 لصالح "الأولاد".

بدأت المباراة بضغط قوي من منتخب جنوب أفريقيا، حيث تصدى القائم لتسديدة خطيرة في الدقيقة الرابعة من قائد الفريق نيو مايما. ثم تقدم منتخب جنوب أفريقيا في الدقيقة 15، عندما سجل مايما الهدف الأول بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، لتصبح النتيجة 1-0.

وفي الدقيقة 24، كاد مايما أن يضيف هدفًا ثانيًا بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، لكنها اصطدمت بالقائم. ولم يتأخر منتخب جنوب أفريقيا في تعزيز تقدمه، حيث سجل الهدف الثاني في الدقيقة 27 عن طريق الظهير الأيمن يانديسا مفولوزي، بعد هفوة دفاعية من مدافعي مصر.

لكن منتخب مصر قلص الفارق في الدقيقة 32 عندما حول محمد السيد "شيكا" عرضية أرضية قوية من سيد عبد الله "نيمار" إلى هدف رائع. وكان بإمكان "شيكا" إضافة هدف ثانٍ في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، لكن رأسية قوية مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 49، حصل منتخب جنوب أفريقيا على ركلة جزاء بعد التحام بين مهاجمهم فيكتور ليتسوالو وحارس المرمى محمود أبو السعود، ليترجم سيفيليلي لوثولي الركلة إلى هدف ثالث في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 91، حرم القائم الأيمن لمرمى جنوب أفريقيا منتخب مصر من فرصة تسجيل هدف ثانٍ، بعد عرضية من جرجس مجدي، حيث أرسلها الدفاع بعيدًا ولكن القائم أبعدها.

وبهذه الهزيمة، فشل منتخب مصر بقيادة المدرب وائل رياض "شيتوس" في التأهل إلى بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين، ليبقى الفراعنة بعيدين عن هذه البطولة حتى الآن.

كأس أمم أفريقيا للمحليين جنوب أفريقيا منتخب مصر للمحليين التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المهندسة الراحلة فاطمة عبد الحليم وسط زميلاتها

رحيل موجع.. آخر ما قالته المهندسة فاطمة عبدالحليم قبل وفاتها بالسعودية

ظاهرة جوية تضرب البلاد بعد الموجة القاسية.. ماذا يحدث في طقس الغد؟

ظاهرة جوية تضرب البلاد بعد الموجة القاسية.. ماذا يحدث في طقس الغد؟

رئيس مجلس الوزراء

قرار جديد للحكومة عن مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج

أسعار السلع التموينية في مارس

رسميا| موعد صرف زيادة دعم بطاقة التموين رمضان 2025 .. وهذه قائمة الأسعار

المهندسة الراحلة فاطمة عبد الحليم سلطان

مأساة المهندسة فاطمة وعائلتها.. ذهبوا لأداء لعمرة فماتت هي وأمها وشقيقها دخل العناية

بأجر كامل.. عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 لموظفي القطاع الخاص والحكومي

بأجر كامل .. عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 لموظفي القطاع الخاص والحكومي

المهندسة الراحلة فاطمة عبد الحليم

ماتوا في حادثة بالسعودية.. رحيل موجع للمهندسة فاطمة عبد الحليم ووالدتها

حالة الطقس

الحرارة هتوصل 30| موعد نهاية الشتاء وأمشير ..ومفاجآة عن طقس آخر رمضان

ترشيحاتنا

فهد البطل

فهد البطل الحلقة 9.. صدام كبير بين أحمد العوضي وغلاب الجارحي

جمال الدين الأفغاني

كيف تحولت العلاقة بين جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده من تحالف فكري إلى خلاف سياسي؟

راندا عبد السلام أحدث مفاجات تريندات "العتاولة"

راندا عبد السلام.. أحدث مفاجآت تريندات "العتاولة"

بالصور

مسلسل الكابتن الحلقة 10.. نحس طاطا يفسد كتب كتاب حسام

مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن

ظهور خاص للراحل صالح العويل فى الحلقة التاسعة من مسلسل جودر2

ياسر جلال وصالح العويل
ياسر جلال وصالح العويل
ياسر جلال وصالح العويل

مسلسل جودر2 الحلقة9.. تارا عماد تسرق جواب عمها وتعطيه لـ نور

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

هل ينخدع أحمد عبد الوهاب في حبه لمريم الخشت في مسلسل كامل العدد ++؟

أحمد عبد الوهاب ومريم الخشت
أحمد عبد الوهاب ومريم الخشت
أحمد عبد الوهاب ومريم الخشت

فيديو

شادي شامل

شادي شامل يثير الجدل بتصريحاته عن الحجاب والالتزام الديني في رمضان

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

الرئيس السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة| صور

ميار الببلاوي

اتعملي سحر ودا سبب فشل زيجاتي .. ميار الببلاوي تكشف سرا لأول مرة

أحمد الفيشاوي

بهلس مع محمود حميدة وجربت كل أنواع المــخـــ درات.. أحمد الفيشاوي يكشف أسراره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع العمالقة بين الإبرة والمطرقة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: هل يلتئم الجرح ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الاجتهاد المتجدد: ضرورة فقهية لتجسيد المؤتلف الإسلامي الفاعل

المزيد