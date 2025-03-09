قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق من الزمالك على حذف مصطفى شلبي جملة لاعب بالزمالك من إنستجرام
فرنسا تخصص مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا من فوائد الأصول الروسية
حكم مصري يدر مباراة القمة بين الزمالك والأهلي
للمعتمرين.. محظورات عاجلة لوزارة الداخلية السعودية تخص المسجد الحرام
طرق دفع فاتورة الغاز المنزلي بالموبايل بخطوات سهولة
مسؤول أمريكي سابق: الوضع في سوريا هش.. وهناك فرصة للاستقرار بدعم دولي
مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا
منتخب مصر للمحليين يودع تصفيات كأس أمم أفريقيا على يد جنوب أفريقيا
المسلماني: الإعلان عن استثمار إعلامي كبير بين ماسبيرو والأهلي قريباً
موقف الشريعة من التطورات الحديثة في الذكاء الاصطناعي
مدرب سيدات يد الأهلي: التتويج بكأس السوبر دافع للفوز بكل البطولات
100 مليون مصري خلف الرئيس السيسي.. مصطفى يونس يشيد بإنجازات الدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مسؤول أمريكي سابق: الوضع في سوريا هش.. وهناك فرصة للاستقرار بدعم دولي

سوريا
سوريا
يوسف أيمن

أكد إيثار جولدريتش، المسؤول السابق عن الملف السوري في وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوضع السياسي في سوريا لا يزال هشًا بعد ثلاثة أشهر من تولي الإدارة الجديدة للبلاد، مشيرًا إلى أن الاقتتال بين الحكومة والمجموعات العلوية يعكس حالة القلق، لكنه يرى أن هناك مجالًا للتفاؤل إذا تم اتخاذ الخطوات الصحيحة.

وأوضح جولدريتش، خلال مداخلة مع الإعلامي خيري حسن، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة الجديدة ارتكبت بعض الأخطاء المشابهة لإدارات سابقة، لكنها أظهرت إشارات إيجابية، خاصة فيما يتعلق بالتفاوض مع قوات سوريا الديمقراطية ومحاولة دمج السلطة ومعالجة قضايا الطاقة والحوكمة.

وأشار إلى أن هذه الحكومة تكافح ضد داعش وحزب الله والحرس الثوري الإيراني، وتحاول إعادة الاستقرار إلى البلاد، وهي جهود يجب أن تحظى بدعم دولي.

وحول قرار الاتحاد الأوروبي بتعليق بعض العقوبات المتعلقة بالطاقة والنقل والبنية التحتية، أوضح جولدريتش أن هذه العقوبات كانت تستهدف إجبار النظام السابق على التغيير، ولكن مع تغير القيادة في سوريا، أصبح من الضروري إعادة النظر فيها، مضيفًا أن الهدف الآن هو تحسين حياة السوريين ودعم الحكومة الجديدة لاتخاذ خطوات أكثر شمولًا لاحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأقليات.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين، وأن تخفيف العقوبات المفروضة على الطاقة قد يساعد في تحقيق بعض الاستقرار الاقتصادي.. لكنه شدد على ضرورة أن يظل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في حوار دائم مع الحكومة السورية لضمان التزامها بالإصلاحات المطلوبة.

سوريا الحكومة الخارجية الأمريكية خيري حسن إيثار جولدريتش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المهندسة الراحلة فاطمة عبد الحليم وسط زميلاتها

رحيل موجع.. آخر ما قالته المهندسة فاطمة عبدالحليم قبل وفاتها بالسعودية

ظاهرة جوية تضرب البلاد بعد الموجة القاسية.. ماذا يحدث في طقس الغد؟

ظاهرة جوية تضرب البلاد بعد الموجة القاسية.. ماذا يحدث في طقس الغد؟

رئيس مجلس الوزراء

قرار جديد للحكومة عن مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج

أسعار السلع التموينية في مارس

رسميا| موعد صرف زيادة دعم بطاقة التموين رمضان 2025 .. وهذه قائمة الأسعار

المهندسة الراحلة فاطمة عبد الحليم سلطان

مأساة المهندسة فاطمة وعائلتها.. ذهبوا لأداء لعمرة فماتت هي وأمها وشقيقها دخل العناية

بأجر كامل.. عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 لموظفي القطاع الخاص والحكومي

بأجر كامل .. عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 لموظفي القطاع الخاص والحكومي

المهندسة الراحلة فاطمة عبد الحليم

ماتوا في حادثة بالسعودية.. رحيل موجع للمهندسة فاطمة عبد الحليم ووالدتها

حالة الطقس

الحرارة هتوصل 30| موعد نهاية الشتاء وأمشير ..ومفاجآة عن طقس آخر رمضان

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

محافظ القاهرة يهنيء الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

قافله لحوم

الدقهلية .. قافلة سيارات اللحوم المخفضة تجوب مركز ومدينة شربين غدا

محافظ سوهاج الدكتور عبد الفتاح سراج

محافظ سوهاج: يوم الشهيد تأكيد على وفاء الوطن لتضحيات أبطاله

بالصور

مسلسل الكابتن الحلقة 10.. نحس طاطا يفسد كتب كتاب حسام

مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن

ظهور خاص للراحل صالح العويل فى الحلقة التاسعة من مسلسل جودر2

ياسر جلال وصالح العويل
ياسر جلال وصالح العويل
ياسر جلال وصالح العويل

مسلسل جودر2 الحلقة9.. تارا عماد تسرق جواب عمها وتعطيه لـ نور

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

هل ينخدع أحمد عبد الوهاب في حبه لمريم الخشت في مسلسل كامل العدد ++؟

أحمد عبد الوهاب ومريم الخشت
أحمد عبد الوهاب ومريم الخشت
أحمد عبد الوهاب ومريم الخشت

فيديو

شادي شامل

شادي شامل يثير الجدل بتصريحاته عن الحجاب والالتزام الديني في رمضان

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

الرئيس السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة| صور

ميار الببلاوي

اتعملي سحر ودا سبب فشل زيجاتي .. ميار الببلاوي تكشف سرا لأول مرة

أحمد الفيشاوي

بهلس مع محمود حميدة وجربت كل أنواع المــخـــ درات.. أحمد الفيشاوي يكشف أسراره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع العمالقة بين الإبرة والمطرقة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: هل يلتئم الجرح ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الاجتهاد المتجدد: ضرورة فقهية لتجسيد المؤتلف الإسلامي الفاعل

المزيد