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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

للمعتمرين.. محظورات عاجلة لوزارة الداخلية السعودية تخص المسجد الحرام

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أصدرت وزارة الداخلية السعودية ، دليلها الإرشادي الخاص بشهر رمضان 1446هـ، حيث بينت المحظورات التي يجب تجنّبها للمحافظة على أمن وسلامة المعتمرين والمصلين، وتسهيل أداء النسك والصلاة في الحرم المكي خلال الشهر الفضيل.


وشملت المحظورات حمل أو إدخال الأسلحة والأدوات الحادة بجميع أنواعها بالمسجد الحرام وساحاته، وجمع التبرعات لأي غرض، ودخول الدراجات النارية والهوائية للساحات والطرق المؤدية إليها بالمنطقة المركزية.

كما أكدت الوزارة علي ضرورة عدم  التدخين، والتسول، والبيع بالمسجد الحرام وساحاته، ونقل الأمتعة والأغراض الشخصية، أو تعليقها على الشبابيك من الداخل أو الخارج، أو تركها بالساحات، والقيام بأي فعل يؤثر على طمأنينة المعتمرين والمصلين أو أداء الطواف والسعي والصلاة.

واحتوى الدليل على إرشادات لكيفية الوصول إلى الحرم المكي الشريف أثناء القدوم للعمرة أو الصلاة، باستخدام حافلات النقل العام، وقطار الحرمين، والسيارات الخاصة، وسيارات الأجرة، وحافلات النقل الترددي، والتعريف بمواقف السيارات خارج وداخل العاصمة المقدسة ومواقعها.

وبين  الدليل الرقمي للمعتمرين الرسائل الإعلامية الدالة على الأماكن المتاحة للطواف والممرات المؤدية إليها، من خلال اللوحات الإرشادية في الطرقات، وعند أبواب الحرم المكي وفي ساحاته، والعديد من الإرشادات التي تسهم في المحافظة على الأمن والسلامة وأداء العمرة والصلوات بيسر وطمأنينة.

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