من الحرم المكي ..عصام الحضري يؤدي مناسك العمرة

شارك عصام الحضري، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق جمهورة صورا من الحرم المكي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و ظهر الحضري و هو يؤدي مناسك العمره و علق كاتبا :الحمد لله علي تمام العمرة ..اللهم تقبل دعائنا و صالح الاعمال.

هاجم عصام الحضري، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، المدرب البرتغالي مانويل جوزيه مدرب القلعة الحمراء الأسبق.

وقال الحضري في تصريحات عبر قناة «النهار»: "جوزيه كمدرب أعظم مدير فني في تاريخ الأهلي، ولكن كمعاملة كان بيهمه نفسه أكتر، وبدوني أنا ولاعبي الأهلي لم يكن يحقق أي بطولات والدليل بعد رحيله عن الأهلي، لم يحقق أي شيء".

وأضاف: "أنا قولت كبر وخرف لأن هو طلع أتكلم على في حوار كده ولذلك أنا قولت عليه كده وإنه بقى عنده زهايمر".

وتابع: "لما جيت احترف كان أول واحد بيحاربني، وجابلي نادر السيد علشان يبطلني، وأساء لي".

وأكمل: "لما أنت كنت عارف إني أناني كنت بتلاعبني ليه، وليه لم تطلب رحيلي".

وختم: "الكرة المصرية نجحت بي وبزملائي".