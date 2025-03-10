تكريم 700 من حفظة القرآن الكريم في بني سويف

شهد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم ، والتي نظمتها مؤسسة مسجد السيدة حورية، تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وبالتعاون مع الأوقاف والتضامن ولجنة زكاة مسجد عمر بن عبد العزيز.

بحضور علي يوسف رئيس المدينة، الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، الدكتور رأفت السمان وكيل الوزارة التضامن، المستشار محمد على خلاف رئيس مجلس إدارة مؤسسة مسجد السيدة حورية، حسين براني نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة مسجد السيدة حورية ، المستشار أحمد عباس رئيس لجنة الزكاة بمسجد عمر بن عبد العزيز.

وفي كلمته أكد نائب المحافظ، أهمية وضرورة تعظيم الفائدة من حفظ كتاب الله من خلال تدبر معانيه والعمل بتعاليمه السمحة والتحلي بالسلوكيات الحميدة التي حث عليها القرآن في العبادات والمعاملات، مؤكدا أهمية أن يكون حفظ القرآن حافزا على العطاء والعمل بكل جد وتفانٍ من أجل تقدم وطننا الغالي مصر.

تضمنت الاحتفالية التي أقيمت بإحدى قاعات المناسبات بمدينة بني سويف، البدء بالسلام الوطني ، ثم تلاوة بعض آيات من القرآن الكريم ، أعقبتها كلمات لقيادات ومسؤولى مؤسسة مسجد السيدة حورية ووكلاء وزارات الأوقاف والتضامن ، تضمنت الإشارة إلى الجهود والخطوات التي تم تنفيذها لعقد وتنظيم اختبارات المسابقة التي اجتازها المتسابقون والمتسابقات على يد لجان من مشايخ الأوقاف وفق ضوابط وشروط تم خلالها مراعاة الشفافية ، مع الإشادة بإجراء هذه المسابقة التي تأتي في إطار تشجيع حفظة القرآن الكريم ببني سويف وتحفيزهم على مواصلة التفوق، فضلًا عن نشر قيم التسامح في هذه الأيام المباركة من الشهر الفضيل.

وفي ختام الاحتفالية كرم نائب المحافظ عدداً من حفظة القرآن الكريم في مستويات المسابقة الخمس ، والتي تشمل المستوى الأول: حفظ القرآن كاملاً وعدد من الأحاديث النبوية الشريفة ، والمستوى الثاني :حفظ القرآن كاملاً، والمستوى الثالث :حفظ تلاثة أرباع القرآن ، والمستوى الرابع : نصف القرآن الكريم ، والمستوى الخامس : ربع القرآن ، حيث تم تسليمهم شهادات تقدير وجوائز المسابقة المقدمة من مؤسسة مسجد السيدة حورية، حيث بلغ إجمالي المُكرمين 700 متسابقاً ومتسابقة من مختلف الأعمار بمراكز ومدن المحافظة