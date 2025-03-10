خالد جاد الله: الأهلي لا يملك سوى الفوز على الزمالك.. والشناوي الخيار الأفضل

أكد خالد جاد الله، نجم النادي الأهلي السابق، أن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، سيعتمد على تشكيل مختلف في مباراة القمة المقبلة أمام الزمالك، مقارنة بالمواجهة السابقة بين الفريقين.

وتوقع جاد الله أن تكون المباراة قوية ومفتوحة من الجانبين، خاصةً من جانب الأهلي، الذي يسعى لحصد النقاط الثلاث لمواصلة المنافسة مع بيراميدز على لقب الدوري. وأشار إلى أن الأهلي يمتلك الأفضلية، خاصةً إذا بدأ اللقاء بجرأة هجومية.

وأوضح جاد الله أن الزمالك يعاني من عدة نقاط ضعف، خاصةً في خط الدفاع، مما يمنح الأهلي فرصة لاستغلالها.

وأكد أن الدفع بعناصر هجومية مثل حسين الشحات، وسام أبو علي، جيرالدو، أشرف بن شرقي، وإمام عاشور يمكن أن يشكل خطرًا كبيرًا على دفاع الزمالك، مما يعزز فرص الفريق الأحمر في تحقيق الفوز.

أشاد جاد الله بأداء مصطفى شوبير، لكنه يرى أن محمد الشناوي هو الخيار الأفضل لحراسة مرمى الأهلي في مباراة القمة، نظرًا لما يمتلكه من خبرة وشخصية قيادية داخل الملعب، وهو ما يحتاجه الفريق في مثل هذه المواجهات الحاسمة.

أكد جاد الله أن كولر سيجري تعديلات في التشكيل خلال المواجهة المقبلة أمام الزمالك، حيث يسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز بأي وسيلة ممكنة.

واختتم تصريحاته بتوقعه فوز الأهلي بفارق هدفين، استنادًا إلى مستوى الفريق واستعداده الجيد للمباراة.