أضف الشوفان لوجبة السحور.. واكتشف ماذا يفعل لجسمك

الشوفان غني بالعديد من العناصر الغذائية، ويحتوي على بروتين أكثر من معظم الحبوب، بالإضافة إلى العديد من الفيتامينات والمعادن، كما يحتوي على مضادات الأكسدة وألياف قابلة للذوبان تسمى البيتا جلوكان، التي تدعم عدة أنظمة في الجسم.

كما تساعد مركبات بيتا كولجين الموجودة في حليب الشوفان في إبطاء عملية الهضم، حيث يشعر الشخص بالشبع لفترة أطول وبالتالي تساعده على خسارة وزنه.





لذا نقدم لك فى هذا التقرير فوائد تناول الشوفان فى وجبة السحور وفقا لموقع هيلثى لاين..

ومن فوائد الشوفان الصحية:

1-دعم صحة الأمعاء: تساعد ألياف البيتا-جلوكان القابلة للذوبان في تعزيز حركة الأمعاء والوقاية من الامساك، كما تدعم البكتيريا الصحية في الأمعاء، مما قد يقلل من أعراض متلازمة القولون العصبي والمشاكل المعوية الأخرى.

2-خفض الكوليسترول: تقلل الألياف القابلة للذوبان مثل البيتا جلوكان في الشوفان من الكوليسترول الضار.

3-صحة القلب: يحتوي الشوفان على مضادات أكسدة تدعى "أفيناثراميدز"، وهي مضادات أكسدة فريدة لا توجد في الحبوب الأخرى، وتساعد على تقليل الالتهابات واسترخاء الأوعية الدموية، مما يعزز صحة القلب.

4-التحكم في مستوى السكر في الدم: يمكن للألياف القابلة للذوبان في بعض أنواع الشوفان أن تساعد في الحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم بعد الوجبات.

5-الشعور بالشبع: يساعد تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الشوفان في الشعور بالشبع لفترة أطول لذا فقد يكون مكون جيد للسحور.

كيف تستخدم الشوفان ؟