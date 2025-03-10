شوبير: هذه هي القصة الحقيقية لإعارة الشيبي وإبراهيم عادل لـ الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة إعارة الشيبي وإبراهيم عادل لاعبا بيراميدز للنادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير: القصة الحقيقية لموضوع إعارة الشيبي وإبراهيم عادل للنادي الأهلي أن أحد الزملاء سأل مسئول كبير في بيراميدز هل توافق ادارة بيراميدز علي إعارتهم للأهلي في كأس العالم للأندية كان الرد بدون تردد نعم وبدون مقابل للنادي، لكن لم يحدث أي مفاوضات بين الناديين.

حسم المغربي محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدز، الجدل الدائر حول إمكانية مشاركته مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة، والمقرر انطلاقها في 15 يونيو المقبل.

الشيبي يوضح موقفه من الانضمام للأهلي

وأكدت بعض التقارير الإعلامية أن اللاعب لا يمانع في خوض التجربة إذا تم التوصل لاتفاق رسمي بين الأهلي وبيراميدز، لكن حتى الآن لم تحدث أي مفاوضات سواء شفوية أو رسمية.

تركيز الشيبي ينصب على التتويج بالدوري

أكدت المصادر أن الشيبي يركز حاليًا على مشواره مع بيراميدز، حيث يسعى مع زملائه لتحقيق لقب الدوري المصري هذا الموسم، وهو الهدف الأساسي للفريق والإدارة. ولم تصدر أي تأكيدات رسمية بشأن انتقاله للأهلي أو السماح له بالمشاركة مع الفريق الأحمر في مونديال الأندية.

بيراميدز لا يمانع دعم الأهلي في المونديال

انتشرت أنباء تفيد بأن إدارة بيراميدز لا تمانع مساعدة الأهلي في تدعيم صفوفه قبل البطولة، من خلال السماح بانتقال بعض اللاعبين مثل إبراهيم عادل ومحمد الشيبي. ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن أي اتفاق رسمي بخصوص هذه الخطوة حتى الآن.

الأهلي يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية

يستعد النادي الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يونيو المقبل، حيث يسعى الفريق لتدعيم صفوفه بأفضل العناصر الممكنة من أجل تقديم أداء قوي في البطولة.