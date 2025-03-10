براتب شهري 41 ألف جنيه.. فرص عمل بالخليج للمصريين

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين وخاصة الشباب عن فرص العمل خارج البلاد وبدول الخليج العربي بشكل ملحوظ، وأعلنت وزارة العمل، بالتعاون مع الإدارة العامة للتشغيل، عن عدد من الوظائف الشاغرة داخل مصر وخارجها، وذلك في مختلف التخصصات، بهدف تمكين الكوادر المؤهلة من الحصول على فرص عمل تتناسب مع مهاراتهم وخبراتهم.

وزارة العمل تعلن عن فرص وظيفية في الخليج

تواصل وزارة العمل، بالتعاون مع الإدارة العامة للتشغيل، توفير فرص عمل داخل مصر وخارجها بما يتناسب مع مهارات الشباب ومؤهلاتهم، وذلك تحت إشراف وزير العمل، في إطار جهودها المستمرة لدعم سوق التوظيف.

فرص عمل متاحة في الخليج

أعلنت الوزارة عن 38 وظيفة شاغرة في إحدى المعاهد التعليمية بدولة خليجية، تشمل مجالات التدريس، القيادة، شؤون التسجيل، وخدمة العملاء، براتب شهري يصل إلى 41 ألف جنيه مصري.

التخصصات المطلوبة

9 معلمين رياضيات

3 معلمين فيزياء

3 معلمين كيمياء

3 معلمين علوم

4 معلمين لغة إنجليزية

4 معلمين لغة عربية

4 سائقين

4 مسجلي شؤون

4 موظفي كول سنتر

طريقة التقديم بفرص العمل في الخليج

يمكن للراغبين التقدم من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني [email protected]

مدة التقديم من الأحد 9 مارس 2025 وحتى الخميس 13 مارس 2025، وسيتم التواصل مع المرشحين لإجراء الاختبارات تمهيدا لإتمام إجراءات السفر.

شروط القبول بفرص العمل في الخليج

العمر بين 25 و40 عاما

الحصول على بكالوريوس بتقدير جيد فأعلى

خبرة لا تقل عن 4 سنوات في المجال المطلوب

إجادة اللغتين العربية والإنجليزية

مزايا فرص عمل في الخليج

تعاقد لمدة 3 سنوات مع فترة اختبار 3 أشهر

تأمين صحي شامل

سكن ومواصلات مجانية

إجازة سنوية مدفوعة لمدة شهر كل عام

فرص عمل في الخليج

وتأتي هذه الفرص في إطار التزام وزارة العمل بتوفير بيئة عمل مناسبة للشباب المصري داخل البلاد وخارجها، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة وتعزيز الخبرات المهنية.

وتحرص وزارة العمل على توفير فرص عمل ملائمة للشباب المصري، سواء داخل البلاد أو خارجها، بالتعاون مع جهات التوظيف المختلفة، وذلك من خلال الاعلان عن عدد من الوظائف الشاغرة في الدول الخليجية، سعيا لتمكين الكفاءات المصرية من الحصول على فرص عمل تناسب خبراتهم وتخصصاتهم.