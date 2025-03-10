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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالجلد.. إطلالة جذابة لـ ميرنا جميل

ميرنا جميل
ميرنا جميل
ميرنا محمود

حرصت  الفنانة ميرنا جميل على مشاركة جمهورها صور من أحدث ظهور لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت ميرنا جميل  بإطلالة جذابة وأنيقة مرتدية بلوزة كت باللون الأسود، وجيبة جلد باللون البني، كما اعتمدت تسريحة شعر تتناسب مع إطلالتها، ومكياج بسيط يبرز جمال ملامحها.

فيلم الساحل الشرير

وتستأنف الفنانة ميرنا جميل تصوير فيلم الساحل الشرير والذي تلعب فيه أولى بطولاتها في السينما .

وكان قد توقف تصوير الفيلم بسبب انشغال علي ربيع بتصوير فيلم اخر يحمل اسم صفا الثانوية بنات.

ميرنا جميل :
وتقدم ميرنا جميل دور البطولة النسائية أمام الفنان على ربيع في فيلم الساحل الشرير الذى انطلق تصويره الأسبوع الماضى، حيث صور ربيع يوم واحد في أحداث الفيلم ومن المقرر استكماله بعد انتهائه من تصوير فيلمه الآخر "الصفا الثانوية بنات" الذى يواصل تصويره للعرض فى عيد الفطر 2025.

وتعود ميرنا جميل إلى السينما بعد غياب حيث كان آخر تواجد سينمائى لها في فيلم "توأم روحى" بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن احمد ورجاء الجداوى وبيومى فؤاد وتم عرضه عام 2020.
 

يذكر أن ميرنا جميل قدمت في رمضان الماضي، بطولة مسلسل "بيت الرفاعي" أمام أمير كرارة وشارك في بطولة العمل أحمد رزق، سيد رجب، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال.

اطلالات النجوم ميرنا جميل صور ميرنا جميل اطلاله ميرنا جميل

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