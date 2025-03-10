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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدردير عن شيكابالا: أكثر لاعب يخوض مباريات في تاريخ كأس مصر

شيكابالا
شيكابالا
باسنتي ناجي

شارك الناقد الرياضي عمرو دردير  منشوراً بشأن اللاعب الزمالك شيكابالا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير :"أكثر لاعب يخوض مباريات في تاريخ كأس مصر

‏أكثر لاعب صنع أهداف في كأس مصر مع الزمالك".

وكان قد قال سامح يوسف، لاعب الزمالك السابق، إن محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأبيض له تاريخ كبير وسطر اسمه بحروف من ذهب داخل القلعة البيضاء.

وأضاف يوسف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "شيكابالا أسطورة لا يستطيع أحد التشكيك في مستواه على الاطلاق فهو خارج التقييم ولاعب من الطراز الفريد".

وأردف: "الزمالك يدفع ضريبة ضغط المباريات والاجهاد والارهاق البدني وكان يجب تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص حتى يتسنى له خوض مباراة الأهلي بعد الحصول على نفس الراحة التي حصل عليها النادي المنافس".

واستطرد: “لاعبو الزمالك قادرون على تحقيق الفوز في مباراة القمة وبيسيرو نجح في فرض الالتزام والانضباط داخل صفوف الفريق والفريق ظهر بمستوى مميز منذ توليه المهمة الفنية للفريق”.

الزمالك شيكابالا الاهلي

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