السيطرة على تسريب غاز على طريق المحمودية – دسوق بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة البحيرة من السيطرة على تسريب في خط غاز بطريق المحمودية – دسوق، أمام قرية سنبادة التابعة لمركز المحمودية، حيث اندلعت نيران من باطن الأرض في حادث غامض دون وقوع إصابات بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بظهور نيران من باطن الأرض .

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، حيث تبين وجود تسريب أسفل خط الغاز الطبيعي القادم من مركز الرحمانية، والذي يغذي المنازل في المنطقة.

اغلاق الطريق

تم إغلاق الطريق أمام حركة السيارات، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران قبل أن تمتد إلى المناطق المجاورة.

وبدأت الشركة المالكة لخط أنبوب الغاز باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التسريب وضمان عدم تجدد النيران.

وسادت حالة من القلق بين مواطني قرية سنبادة بعد اندلاع النيران، حيث حاول الأهالي السيطرة على الوضع، لكنهم لم يحققوا النجاح قبل تدخل قوات الحماية المدنية التي فرضت كردوناً أمنياً في محيط المنطقة لحماية سلامة المواطنين.

وأعلنت محافظة البحيرة حالة الطوارئ القصوى في نطاق مركز ومدينة المحمودية، بعد الحادث الناتج عن تسرب الغاز الطبيعي، مؤكدة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.