وزير التموين: تدعيم الخبز البلدي المدعم بالحديد وحمض الفوليك لتعزيز الأمن الغذائي

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تجهيز 157 مطحنًا ضمن خطة تطوير المطاحن، بالإضافة إلى تدريب العاملين على تقنيات خلط الدقيق المدعم بعنصري الحديد وحمض الفوليك، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الصحة العامة.

وأكد الوزير أن إضافة هذه العناصر الغذائية إلى الخبز البلدي المدعم تأتي في إطار الحرص على تحسين جودة الحياة للمواطنين، حيث يسهم الحديد وحمض الفوليك في الوقاية من الأنيميا وأمراض سوء التغذية، لا سيما لدى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار فاروق إلى أن الوزارة تطبق نظم رقابة فعالة لضمان جودة الدقيق المستخدم، والاستفادة القصوى من هذا البرنامج، بما يعكس خطوة متقدمة ضمن استراتيجية مصر 2030 لتحقيق الأمن الغذائي.

يُذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة الدعم وتحسين جودة المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين، بما يسهم في الارتقاء بالصحة العامة وتعزيز معدلات النمو والتغذية السليمة.