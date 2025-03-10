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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

10 آلاف جنيه ووحدة سكنية لأسرة الطفلة ضحية محاولة التعدي عليها داخل حمام مسجد بالعاشر من رمضان

المتهم
المتهم
محمد الطحاوي

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية بتقديم كل سبل الدعم لأسرة طفلة الشرقية التي تعرضت للاعتداء بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتوفير وحدة سكنية للأسرة بالتنسيق مع محافظة الشرقية، وصرف مبلغ عشرة آلاف جنيه دفعة واحدة من مؤسسة التكافل بالمديرية، فضلا عن دعم الأسرة  بمبلغ ألفي جنيه شهريا لمدة ستة أشهر.

 كما تم التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتأثيث الوحدة السكنية وفرشها، وكذلك تخصيص كشك للأم في موقع بجوار الوحدة السكنية  في العاشر من رمضان ليكون مصدر دخل دائم والسير في إجراءات إلحاقها ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".

التحقيق استمر أكثر من 8 ساعات مع المتهم

استمر التحقيق اكثر من 8 ساعات بتكليف من المحامي العام لسرعة إعادة حق الطفلة المجني عليها حيث وقف المتهم أمام النيابة العامة معترفاً بإرتكابة الواقعة قائلاً..يوم الواقعة طلبت من زوجتي معاشرتها فرفضت ونهرتني وخاصة أننا في نهار رمضان فتربصت بالصغيرة وعندما دخلت حمام المسجد دخلت خلفها وقمت بالتعدي عليها وهددتها بالسكين إذا أخبرت أحد..بهذة الكلمات روت محامية الطفلة "روناء" ضحية الاعتداء عليها من قبل شخص داخل حمام مسجد بالعاشر من رمضان تفاصيل الواقعة..

الواقعة تعود ليوم الخميس في نهار رمضان

واضافت المحامية أن الواقعة تعود إلي يوم الخميس الماضي وتحديداً في نهار رمضان وعندما توجهات والدة الطفلة المجني عليها الي السوق للبيع والشراء وعندما طلبت منها طفلتها "روناء" والتي تبلغ من العمر ٨ سنوات أن تذهب الي حمام المسجد المجاور الي سوق ابني بيتك بمدينة العاشر من رمضان لقضاء حاجتها تربص بها المتهم وتعدي عليها.

وأضافت المحامية في حديثها لموقع صدي البلد أن أسرة المجني عليها قاموا بالتواصل معها لحضور التحقيقات في الواقعة وعندما ذهبت استمر التحقيق بحضور المتهم من الساعة الثالثة عصراً حتي قرابة الساعة الحادية عشر مساءا بتكليف من المحامي العام لسرعة الإنجاز في الواقعة وحرصا على عودة حق الطفلة الضحية.

مراتي منعتني من معاشرتها فقمت بالتعدي على الطفلة

واستكملت المحامية في حديثة أن المتهم اقر في التحقيقات بإرتكابه الواقعة حيث انتظر الطفلة الضحية لدخول الحمام وقام بالدخول خلفها مهددا ايها بالسكين في حالة أخبرت أحد بالواقعة وقام بالتعدي عليها من الخلق وسط صراخ الطفلة الصغيرة.

وأشارت إلي أن النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 ايام مع تجديد حبس 15 يوماً علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد المحدد.

أكد مصدر بجهاز مدينة العاشر من رمضان  أن المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز المدينة، قام بزيارة أسرة الطفلة التي تعرضت لاعتداء على يد عاطل داخل حمام مسجد بمنطقة "ابني بيتك" بمدينة العاشر من رمضان، وذلك للاطمئنان عليها وتقديم العون والمساعدة لوالدتها.

وأضاف المصدر أن رئيس الجهاز وعد بتوفير كشك لوالدة الطفلة بالقرب من مسكنها، كما قدم للطفلة المجني عليها بعض الألعاب والهدايا لدعمها نفسيًا.

الطفلة المُعتدى عليها بصحة جيدة

ونفى مصدر بمدينة العاشر من رمضان صحة ما تم تداوله حول وفاة الطفلة ضحية محاولة اعتداء داخل حمام مسجد بالمدينة، مؤكدًا أن الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي للطفلة غير صحيحة، وأنها بصحة جيدة.

وفي تصريح لموقع "صدى البلد"، بأن الواقعة تعود ليوم الخميس، حيث توجهت الأم -التي تعمل بائعة- إلى سوق "ابني بيتك" بمدينة العاشر من رمضان رفقة نجلتها، وأن الأم منفصلة وتعول بناتها الأربعة، وأن الطفلة الضحية هي الصغيرة لوالدتها. وأشار التصريح إلى أن الطفلة طلبت من والدتها أن تذهب إلى حمام المسجد المجاور للسوق.

واستكمل التصريح أنه عندما توجهت الصغيرة إلى الحمام، تتبعها المتهم ودخل خلفها، وقام بمحاولة التعدي عليها وكتم أنفاسها مهددًا إياها بقتلها. وروت الطفلة ما حدث لها، ولكن بفضل العناية الإلهية، تدخلت سيدتان دخلتا إلى الحمام وسمعتا صراخ الطفلة. وعندما حاول المتهم الفرار، تمكن عدد من الأهالي من الإمساك به.

تفاصيل تعدي شخص على طفلة بالشرقية:

في واقعة أقرب ما تكون إلى المأساوية، تجرد عامل من الإنسانية وسيطرت عليه رغباته وشهواته خلال نهار شهر رمضان الكريم. حيث شهدت منطقة "ابني بيتك" بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، أمس، واقعة مأساوية، إذ أقدم شاب في منتصف العقد الثالث من العمر على الاعتداء جنسيًا على طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات داخل حمام مسجد. وتمكن الأهالي من ضبطه وإبلاغ الأجهزة الأمنية وتسليمه لرجال الشرطة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على فيسبوك، بمحافظة الشرقية مقطع فيديو ومجموعة من الصور مصحوبة بتعليقات منددة بفعلة المتهم، مطالبين بتوقيع أقصى عقوبة عليه حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الفعلة.

ضبط المتهم:

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغًا من الأهالي يفيد بضبط شاب متهم بمحاولة التعدي على طفلة جنسيًا داخل حمام مسجد بمنطقة السوق في "ابني بيتك" بالحي العاشر.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث، حيث تم التحفظ على المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة للتحقيق.

أكدت التحريات الأولية صحة الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم برقم 1365 لسنة 2025 جنح ثان العاشر من رمضان وأخطرت النيابة العامة التي انتقلت إلى موقع الحادث وأجرت معاينة مبدئية، وقررت عرض الطفلة على الطب الشرعي لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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