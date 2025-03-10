لقطة إنسانية.. وزير التعليم يتحاور مع طالب من ذوي الهمم ويقرر مساعدته

حرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال زيارته المفاجئة اليوم ل"مدرسة محمد أحمد عبد السلام الثانوية المشتركة" التابعة لإدارة إطسا التعليمية بمحافظة الفيوم ، على الاطمئنان على أحد طلاب الدمج بالصف الثاني الثانوي أثناء أدائه امتحانات شهر مارس.

وأجرى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، حوارًا وديًا مع الطالب ، مستفسرًا عن مستوى الامتحان.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على تقديم جميع سبل الدعم اللازمة له لتذليل أي عقبات قد تواجهه خلال العملية التعليمية.

وكان قد أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، جولة تفقدية مفاجئة لعدد من المدارس بمحافظة الفيوم؛ للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية والاختبارات الشهرية.

واستهل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جولته التفقدية بزيارة "مدرسة شهداء الصوافنة الابتدائية" التابعة لإدارة إطسا التعليمية، والتي تضم 590 طالبًا وطالبة، حيث تفقد عددًا من فصول المدرسة، وتأكد من انتظام الطلاب في الفصول الدراسية، كما تابع امتحانات الشهر، وتأكد من حضور جميع المعلمين وانتظامهم في العمل والالتزام بالخريطة الزمنية للمناهج الدراسية.

كما حرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف على الاطلاع على كراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات، واطمأن على مستوى الطلاب في القراءة والكتابة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج.

وعقب ذلك، قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بزيارة "مدرسة الشهيد عيد عطية الابتدائية" التابعة لإدارة إطسا التعليمية، والتي تضم 1310 طالبا وطالبة.

وتفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عددًا من فصول المدرسة، واطلع على كراسات الواجبات والتقييمات، كما راجع دفاتر الدرجات، ووجه بضرورة تصحيح التقييمات فور الانتهاء منها ومنح الطلاب الدرجات المستحقة، حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.