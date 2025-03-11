قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شلل في موسكو .. الدفاع الروسية تعلن إسقاط 337 مسيّرة أوكرانية
أخبار العالم | هجوم أوكراني على موسكو.. اعتقال دوتيرتي.. وتصعيد إسرائيلي في سوريا
10 ملايين أسرة.. تفاصيل صرف زيادات التموين الجديدة في شهر رمضان
إسرائيل تفرج عن طفلة فلسطينية.. بشرط حبسها في المنزل
آخر تحديث لسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 11-3-2025
غلق باب التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025 .. اليوم
قمة الأهلي والزمالك الأبرز.. مباريات اليوم الثلاثاء 11-3-2025 والقنوات الناقلة
برشلونة يواجه بنفيكا في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.. اليوم
أخبار السيارات| أرخص سيارة يابانية أوتوماتيك موديل 2024.. تبدأ من 724 ألف جنيه "5 سيارات سيدان" 2025 في مصر
مصرع 3 أشخاص في تحطم مروحية طبية بولاية ميسيسيبي الأمريكية
السلطات الفلبينية تعتقل الرئيس السابق دوتيرتي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
عمدة موسكو: إسقاط 69 مسيّرة اوكرانية في هجوم أسفر عن مقتل وإصابة 4 أشخاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

استثناء وحيد.. 7حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العمل

عمالة
عمالة
أميرة خلف

نص مشروع قانون العمل الجديد على عدة حالات تتسبب في غلق شركات التوظيف ومنها تقاضي مبالغ مالية لإلحاق العمالة بالعمل، وذلك بعد موافقة النواب على نص المادة المنظمة لذلك .

حالات تتسبب في غلق شركات التوظيف


ونص مشروع القانون على أنه يوجب غلق الشركة حال قيامها بأحد الأفعال الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.

2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.

7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى. 
 

قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد شركات التوظيف غلق شركات التوظيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة انتشال السيارة

مأساة قبل السحور.. تفاصيل مصرع ممثلة وإصابة 3 أخريات بترعة المريوطية

زيادة التموين رسميًا.. هتصرف 250 أم 125 جنيهًا إضافية؟

زيادة التموين رسميًا.. اعرف هتصرف 250 أم 125 جنيهًا إضافية؟

إنستاباي يطلق خدمة جديدة طال انتظارها.. ما هي؟

إنستاباي يطلق خدمة جديدة طال انتظارها.. ما هي؟

أحمد حسن

أحمد حسن يكشف حقيقة انسحاب الأهلي من القمة

استخراج بطاقة الرقم القومي

بـ 50 جنيه .. استخراج بطاقة الرقم القومي وانت في بيتك

رئيس الوزراء

موعد صرف زيادة معاشات تكافل وكرامة.. قبل العيد ولا بعده؟

المهندسة فاطمة سلطان ووالدتها قبل وفاتهما

رحلوا دون وداع.. مقبرة الصالحية بجدة تحتضن جثمان المهندسة فاطمة سلطان ووالدتها

الاهلي

انسحاب وتصعيد للفيفا.. توقعات لاجتماع أزمة مباراة القمة في الأهلي

ترشيحاتنا

ناصر منسي

قبل لقاء القمة..ناصر منسي يوجّه رسالة غامضة

سيراميكا كيلوباترا

كأس مصر.. علي ماهر يعيد حسين السيد وهاني لتشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الجونة

الاهلي والزمالك

حلمى طولان: مباريات القمة بين الأهلي والزمالك لا تخضع للمنطق

بالصور

شهية ومشبعة.. طريقة تحضير الباستا بالصلصة البيضاء والذرة والدجاج

شهية ومشبعة طريقة تحضير الباستا بالصلصة البيضاء والذرة الصفاء والدجاج
شهية ومشبعة طريقة تحضير الباستا بالصلصة البيضاء والذرة الصفاء والدجاج
شهية ومشبعة طريقة تحضير الباستا بالصلصة البيضاء والذرة الصفاء والدجاج

بانخفاض وزن ملحوظ.. ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا

بإنخفاض وزن ملحوظ وبطن مكشوفة ..أبنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا
بإنخفاض وزن ملحوظ وبطن مكشوفة ..أبنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا
بإنخفاض وزن ملحوظ وبطن مكشوفة ..أبنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا

غير تقليدية.. قائمة سحور صحية للأسبوع الثاني في رمضان

السحور
السحور
السحور

مسلسل الكابتن الحلقة 11.. أكرم حسني يبحث عن هوية سامي مغاوري

مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن

فيديو

من مكة إلى القــــ.بر

مأساة المهندسة فاطمة وعائلتها.. ذهبوا لأداء العمرة فماتت هي وأمها

لميس الحديدي

ليه بنتجن وبنلوي البوز.. لميس الحديدي تنتقد مسلسلات رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : مارس يمرُّ.. والمرأة تبقى

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: أمس كان الفداء.. واليوم كان النصر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: المرأة المصرية سند لأهلها وبلادها

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع العمالقة بين الإبرة والمطرقة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

المزيد